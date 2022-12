Große Namen werden beim Legendenspiel in Gladbach auf dem Rasen stehen. – Foto: Pressefoto Eibner

Borussia Mönchengladbach: Wer fehlt beim Legendenspiel? 36 Zusagen hat Borussia Mönchengladbach schon für das Spiel der Legenden gegen die aktuelle Profimannschaft. Indes hat es auch einige Absagen bekannter Ex-Gladbacher gegeben.

Am kommenden Samstag bestreitet OGC Nizza ein Freundschaftsspiel mit internationalem Flair: Atalanta Bergamo wird um 13 Uhr zu Gast sein. Es ist der letzte Test, bevor nach Weihnachten der Spielbetrieb in der französischen Ligue 1 wieder losgeht – womit Trainer Lucien Favre und sein Abwehrchef Dante eine Absage nach Mönchengladbach schicken mussten. Beide waren sie eingeladen zum Legendenspiel am 17. Dezember im Borussia-Park. Doch das Tagesgeschäft hindert beide an einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Favre, Gladbachs Trainer, der am häufigsten im Borussia-Park an der Seitenlinie stand, und Dante, der als torgefährlicher Innenverteidiger Borussias Aufschwung bis 2012 mitprägte, stehen damit an der Spitze jener Ex-Borussen, die für das Spiel der „Legenden des Parks“ gegen das aktuelle Profiteam absagen mussten. Anstelle Favres wird nun Dieter Hecking den Job des Legendentrainers übernehmen. Hecking wird dabei einen großen Kader zur Verfügung haben. Denn bis zum Beginn der Woche hatte Borussia schon 36 Zusagen von Ex-Spielern erhalten. Das ist schon mehr als genug, um die Partie am Samstag zu bestreiten – zumal viele Publikumslieblinge der vergangenen 18 Jahre auflaufen werden: Von Juan Arango und Raffael über Roel Brouwers und Mike Hanke bis zu Marko Marin, Filip Daems und Igor de Camargo. Und nun kam auch noch Ibrahima Traoré hinzu.