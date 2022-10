Borussia Mönchengladbach: U23 holt den Derbysieg, U19 verliert Zweiter Sieg in Folge in der Regionalliga West

Borussia Mönchengladbachs U23 hat am Sonntag einen 2:0-Erfolg bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln gefeiert. Semir Telalovic legte mit einem verwandelten Elfmeter in der 71. Minute den Grundstein für den Auswärtssieg. Phil Beckhoff machte mit seinem Tor in der Nachspielzeit dann alles klar. Für Borussia war es nach dem 2:1-Sieg beim SV Straelen in der Vorwoche der zweite Sieg in Folge.