Borussia Mönchengladbach U23: Enache setzt Akzente

Borussias U23-Trainer Mihai Enache. – Foto: Imago Images

Das 2:0 gegen den SV Rödinghausen war ein Auftakt nach Maß – nicht nur für Borussias U23, sondern auch für ihren neuen Trainer Mihai Enache, der im Sommer aus der U19 hoch gerückt ist. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man Spiele gewinnt. Dass es mein Debüt im Herrenbereich war, will ich gar nicht überbewerten. Ich freue mich für das Team“, sagt Enache.

Enaches Idee wird umgesetzt

Der 45-Jährige, der sich sechs Wochen mit der Mannschaft auf die Premiere vorbereitet hat, bringt eine eigene Spielidee mit in die U23. Der neue Cheftrainer verfolgt in seinem 4-3-3-System einen spielerischen und flexiblen Ansatz.

Heute, 14:00 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 1 0 PUSH

„Steil-Klatsch, das Spiel über den dritten Mann, im Winkel positionieren, in die Tiefe spielen – das konnte man in den ersten 30 Minuten schon gut sehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Im letzten Drittel hat uns etwas die Durchschlagskraft gefehlt, daran müssen wir arbeiten“, betont Enache.

Neuzugang Thilo Töpken ist einer, der für eben diese Durchschlagskraft steht – ein „Wandspieler“ im besten Sinne. Eigentlich war der 27-Jährige, der zuletzt bei Drittligist MSV Duisburg unter Vertrag stand, noch gar nicht für die Startaufstellung vorgesehen.

Ein „Bauchgefühl“ von Enache beförderte den wuchtigen Mittelstürmer aber doch in die erste Elf. „Man bekommt ein Gefühl für die Jungs und die Situation. Natürlich hat die Erfahrung eine Rolle gespielt. Diese Erfahrung und die Struktur, die Thilo der Mannschaft geben kann, waren ausschlaggebend“, erklärt der 45-Jährige.

Ein Tor gelang dem früheren Jugendspieler von Werder Bremen und Eintracht Braunschweig zwar nicht, seine Teamkollegen krönten Töpkens gutes Debüt für die Gladbacher Reserve aber doch noch. Artem Muradian und Justin Adozi, der nach gut einer Stunde für Töpken ins Spiel kam, besorgten mit zwei späten Toren den Sieg. Muradian war neben Niko Horvat einer von zwei eingesetzten Akteuren, die eigentlich noch in der U19 spielen könnten.

Extralob für Muradian

Der 18-jährige Linksfuß startete auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition. „Artem ist ein sehr dynamischer Außenverteidiger mit einer guten Technik. Er kann die Seite gut beackern, hat ein gutes Tempo, und ich weiß, dass ich mich bei ihm zu 100 Prozent darauf verlassen kann, dass er auf den Punkt da ist“, lobt Enache seinen früheren U17- und U19-Schützling.

Der erste Spieltag hat die ersten positiven Geschichten für Borussias U23 geschrieben, am Samstag (14 Uhr) sollen gegen die Reserve des SC Paderborn weitere folgen. „Man muss bei sich bleiben und schauen, dass man seine Entwicklung vorantreibt. Ich erwarte definitiv den nächsten Entwicklungsschritt“, betont Enache.

Kapitän Michel Lieder wird aller Voraussicht nach aus privaten Gründen fehlen, dafür könnte Tristan Top-Rasmussen eine Kaderoption werden.