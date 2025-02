Borussia Mönchengladbach: U19 betreibt Chancenwucher

Das Unentschieden zur Pause ging in Ordnung, ereignisreich wurde es dann nach einer Stunde, als es Chancen im Minutentakt gab. Gladbachs Torwart Tiago Pereira Cardoso wurde in der 62. Minute zunächst zu einer Parade gezwungen. Von hinten sah er dann, wie Güner nach schöner Hacken-Ablage von Sauck aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Keeper von 1860 scheiterte. Der eingewechselte Fritz Fleck hatte im Anschluss eine Chance per Kopf, Sauck schoss aus der Distanz in die Arme des Torwarts.