Borussia Mönchengladbach steht vor der Verpflichtung von Tim Pfeiffer Regionalliga West: Der deutsche U20-Nationaltorhüter soll vom FC Basel zur Borussia wechseln. Wo der Keeper eingeplant ist. von RP / Thomas Grulke · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Gladbachs neuer U23-Trainer Mihai Enache bekommt einen weiteren Schlussmann. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Vor neun Tagen verkündete Borussia Mönchengladbach die Leihe ihres Torwart-Talents Tiago Pereira Cardoso an den belgischen Erstligisten RAAL La Louvière. Der 20 Jahre alte Luxemburger soll in der kommenden Saison auf einem höheren Niveau Spielpraxis sammeln – bei Borussia wäre das für die Nummer drei der aktuellen Torhüter-Hierarchie hinter Moritz Nicolas und Daniel Batz nur in der Regionalliga West möglich gewesen.

Dort kann demnächst in Tim Pfeiffer ein deutscher Junioren-Nationalkeeper für die Gladbacher auflaufen. Die Borussen stehen vor der Verpflichtung des 20-Jährigen vom FC Basel und wollen das Torwart-Talent in ihrer U23 aufbauen. Unsere Redaktion kann den anstehenden Transfer bestätigen, von dem das Portal „Absolut Gladbach“ zuerst berichtete. Der in Lörrach geborene Pfeiffer wechselte bereits als Achtjähriger in den Nachwuchs des FC Basel, für die Profis kam er allerdings noch nicht zum Einsatz. Dafür stehen bereits 67 Einsätze für die U21 des Klubs in der Promotion League, der dritthöchsten Schweizer Spielklasse, in seiner Vita. In der UEFA Youth League spielte er fünfmal. Zudem hat Pfeiffer bislang fünfmal das Tor der deutschen U20-Auswahl gehütet.

Tim Pfeiffer für die Regionalliga eingeplant In Gladbach soll der 20-Jährige zunächst einmal die U23 verstärken und an den Profikader herangeführt werden. Seine Verpflichtung steht somit auch nicht im Zusammenhang mit einem möglichen Abgang von Stammtorwart Nicolas. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es aktuell keine konkreten Angebote für den 28-Jährigen – zuletzt waren entsprechende Gerüchte über Offerten aus der Bundesliga, Spanien und England wieder hochgekocht. Indes dürfte das Thema die Borussen noch einige Wochen begleiten, da Nicolas bei einem wirklich lukrativen Angebot noch zu einem Verkaufskandidaten werden kann.