Der Stadionname des Borussia-Parks wird durch einen Sponsorennamen ergänzt. – Foto: Sascha Hohnen

Borussia Mönchengladbach: Stadionname wird vermarktet Bundesliga: Der Verein hat einen Sponsor gewonnen, der einen erheblichen Millionenbetrag zahlt. Verlinkte Inhalte Bundesliga Borussia MG

Bis das Transferfenster wieder öffnet, dauert es noch ein paar Wochen. Einen „Zugang“ für die kommende Saison hat Borussia Mönchengladbach aber bereits verpflichtet. Er wird keine Tore erzielen können und keine verhindern, doch das finanzielle Volumen dieses Deals soll es dem Verein ermöglichen, seinen finanziellen Spielraum auch in diesem Bereich zu vergrößern.

Borussia hat für Dienstag um 14 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen. Es geht um den Stadionnamen. Der Energiedienstleister Ista stieg im Sommer als Nachhaltigkeitspartner in Gladbach ein, nun wird ab dem 1. Juli 2026 nach Informationen unserer Redaktion mehr daraus. Borussia verlässt den Kreis der wenigen Bundesligisten, die den Stadionnamen noch nicht vermarktet haben, 22 Jahre nach der Eröffnung der Arena im Nordpark. Pro Saison soll Ista dafür rund fünf Millionen Euro bezahlen. „Der Borussia-Park ist mittlerweile eine Marke und diesen Markennamen werden wir niemals weggeben“, sagte Ex-Präsident Rolf Königs vor ein paar Jahren. Nun soll der Name tatsächlich nicht „weggegeben“ werden, sondern ergänzt, anders also als einst beim Dortmunder Westfalenstadion, aus dem der Signal-Iduna-Park wurde. Über die genaue Formulierung wird die PK am Dienstag Aufschluss geben, doch der Name Borussia-Park wird nicht verschwinden, so die Information unserer Redaktion.

„Das ist ein bisschen wie im echten Leben: Wenn der richtige Partner oder die richtige Partnerin kommt, merkt man das. Dann hat man ein Gefühl dafür, dass es passt“, hatte Borussias CEO Stefan Stegemann vor ein paar Monaten im „Spobis“-Interview erklärt. Im Oktober hatten sich die Hinweise verdichtet, dass der Verein beim Stadionnamen eine Liaison mit Ista eingeht. Die aktive Fanszene hatte auf die entsprechenden Gerüchte mit Unverständnis reagiert. Mehr noch als von der Tatsache, dass Borussia diesen Schritt geht, zeigten sich Ultras und FPMG Supporters Club über das Vorgehen verstimmt.