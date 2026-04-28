Borussia Mönchengladbach ist nach der Saison in Anrath zu Gast Borussia Mönchengladbachs Fahrplan für die Woche nach dem Saisonende konkretisiert sich – unter der Voraussetzung, dass bald der Klassenverbleib klargemacht wird. Neben dem Gastspiel beim SC Spelle-Venhaus hat der Klub eine weitere Partie vereinbart. von RP / Jannik Sorgatz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Gladbachs Profis sollen nach der Saison noch in Anrath antreten. – Foto: Markus Verwimp

Borussia Mönchengladbach ist noch nicht durch im Abstiegskampf der Bundesliga. Doch mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz bei drei verbleibenden Spielen und der besseren Tordifferenz gegenüber dem FC St. Pauli erscheint es nicht vermessen, dass sich das Programm für die Woche nach dem Saisonende konkretisiert.

Das Freundschaftsspiel gegen Borussia am 20. Mai hatte der SC Spelle-Venhaus bereits verkündet, am 22. Mai wird es eine weitere Partie geben. Wie unsere Redaktion erfuhr, tritt Gladbach an jenem Freitag beim SC Viktoria Anrath an. Der Verein belegt in der Kreisliga A den vierten Tabellenplatz. Borussias Gastspiel wird ein großes Highlight für die Anrather, 2017 hatten sie zum 110-jährigen Bestehen die „Weisweiler Elf“ zu Gast, nun werden die aktiven Profis an der Donkkampfbahn für sicherlich großes Zuschauerinteresse sorgen. Anrath ist nur ein paar Kilometer von der Mönchengladbacher Stadtgrenze entfernt.

Gladbach-Legende Albert Brülls kommt aus Anrath Borussia gestaltet die Woche nach dem letzten Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am 16. Mai ähnlich wie im Vorjahr. Damals war sie zu Gast bei Eintracht Rheine, Borussia Neunkirchen und beim SV Glehn. Nun werden Spelle-Neuhaus und Anrath die einzigen Gegner sein. Wobei die Termine erst endgültig feststehen, sobald der Klassenerhalt geschafft ist. Anrath spielt in der Historie Borussias durchaus eine Rolle: Dort wurde 1937 eine der ersten Vereinslegenden geboren, es ist sogar eine Straße nach ihr benannt. Albert Brülls führte Gladbach als Kapitän im Jahr 1960 zum ersten großen Titelgewinn im DFB-Pokal. Er schoss das erste WM-Tor eines Borussen, 1962 in Chile, und wechselte für die damals stattliche Ablösesummevon 250.000 D-Mark anschließend zum FC Modena nach Italien. Brülls starb im Jahr 2004 in Korschenbroich.