Wael Mohya setzte sich in der 9. Minute zum 1:0 sehenswert durch. – Foto: Markus Verwimp

Borussia Mönchengladbach ist Deutscher U17-Meister Deutsche Meisterschaft U17: Das Finale vor knapp 11.000 Zuschauern im Borussia-Park gewann Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gegen RB Leipzig. Der Erfolg ist historisch, ist er doch erst der zweite der Vereinsgeschichte.

Borussia Mönchengladbach ist Deutscher Meister der U17, und das erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1981. Im Finale setzte sich das Team von Trainer Mihai Enache mit 3:1 gegen RB Leipzig durch, nach der Führung durch Wael Mohya sorgte Joker Can Armando Güner mit zwei späten Treffern für die Entscheidung.

Heute, 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG RB Leipzig RB Leipzig 3 1 Abpfiff Die Gladbacher, die mit der gleichen Startformation in die Partie gingen wir vor Wochenfrist im Halbfinale gegen die Bayern (3:1), übernahmen nach einer knapp fünfminütigen Phase des Abtastens das Kommando über die Partie. In der 6. Minute hatte Mika van Lipzig den ersten Abschluss der Partie, ehe es dann schon eine Minute später sehr viel gefährlicher wurde, als Wael Mohya bei seinem Abschluss aus rund acht Metern den Pfosten nur knapp verfehlte. Doch wenig später sollte er es besser machen. Der Zehner, der gegen die Bayern bereits doppelt getroffen hatte, setzte sich gegen Matthes Kutscher durch und ließ Leipzigs Keeper Franz Hantschmann mit seinem Abschluss keine Chance (9.). Danach wirkte RB durchaus eine ganze Weile ziemlich geschockt, die Borussen hätten durch van Lipzig, Ben Schiffer per Kopf nach einer Ecke (20.) oder auch Kevin Ahlberg (29.) durchaus nachlegen können, doch dem Angreifer fehlte nach einem langen Lauf im Abschluss ein wenig die Schärfe.

Leipzig wurde stärker Nach etwa einer halben Stunde wachten die Leipziger dann wieder ein wenig auf – und kamen so zu zwei sehr gefährlichen Möglichkeiten, bei denen jeweils das Aluminium für die Borussen rettete. In der 33. Minute lenkte Gladbachs Keeper Marcello Trippel einen Abschluss von Mads Bröcker noch an den Querbalken, vier Minuten vor der Pause half dann bei einer Chance von Benno Kaltefleiter der Pfosten. Insgesamt war die Pausenführung aber nicht ganz unverdient, weil die Borussen nach vorne doch mehr gefährliche Szenen und mehr Aktivität vorzuweisen hatten.