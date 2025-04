Borussia Mönchengladbach II gegen MSV Duisburg: Die Spieler nach Noten

Zwar war der MSV Duisburg eigentlich schon vor dem Spiel unter der Woche durch den Rückzug des KFC Uerdingen aufgestiegen, aber der 1:0-Erfolg beid er U23 von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend macht die Rückkehr in die 3. Liga auch vor dem Hintergrund aller denkbaren Eventualitäten perfekt. Wir haben das Spiel für Euch verfolgt - und jeden Spieler einzeln für sich bewertet.

Yassir Atty: War sehr stark in den Eins-gegen-Eins-Duellen und hielt seine Seite dicht. Note: 3+

Maximilian Neutgens: War beim Gegentreffer machtlos. Hielt sein Team danach ein paar mal im Spiel - musste jedoch in der zweiten Hälfte wenig tun. Note: 3

Michel Lieder: Hatte einige Fehlpässe und Schwierigkeiten bei gegnerischen Ecken. Viele seiner langen Bälle landeten im Nichts. Steigerte sich ein wenig in der zweiten Halbzeit. Note: 4

Lion Schweers: Ähnlich wie sein Innenverteidiger-Kollege spielte er einige lange Bälle ins Nichts. Hinzu kamen ebenfalls leichte Stellungsfehler. Die gegnerischen Ecken wurden auch für ihn zum Problem. Note: 4

Julian Korb: Hielt seine Seite überwiegend dicht und sorgte oftmals für Ruhe im Spiel. Leistete sich trotzdem einige Fehlpässe, die folgenlos blieben. Insgesamt eine solide Leistung. Note: 3

Ingyom Jung: Hatte ein paar leichte Ballverluste und technische Fehler bei Pressing des MSV. Der erste Abschluss der Hausherren gehörte ihm - jedoch verzog er klar. Note: 4+

Veit Stange: Ähnlich wie sein Mittelfeld-Partner verlor er oft die Ruhe im Ballbesitz. Konnte sich zwar oftmals durchsetzen, jedoch keine echten Chance kreieren. Note: 4+

Charles Herrmann: Blieb mehrmals hängen in Eins-gegen-Eins-Duellen. Agierte defensiv sehr stark, schaffte es zeitgleich nicht Chancen, oder Abschlüsse für die Offensive hervorzubringen. Note: 4

Kushtrim Asallari: Arbeitete über das ganze Spiel viel - ihm gelang trotzdem nur ein Abschluss. War in der zweiten Halbzeit einer der besten Gladbacher - dribbelte oft erfolgreich und setzte die Mitspieler ein. In der ersten Hälfte agierte er jedoch blass. Note 4+

Noah Pesch: Konnte nicht wirklich zeigen, was er drauf hat. Versuchte einiges - dabei gelang ihm allerdings nicht viel. Hatte die beste Gladbacher Chance. Note: 4+

Ismail Harnafi: War viel unterwegs, jedoch meistens glücklos. Konnte keine Bälle fest machen und blieb im Abschluss ungefährlich. Note: 4

Eingewechselte Spieler:

Winsley Botelli: Hatte einen Abschluss und setzte Pesch nach einem überragenden Dribbling in Szene. Ohne Note

Leon Ampadu Wiafe: Eroberte viele Bälle und verlor diese jedoch zu schnell. Ohne Note

Joshua Uwakhonye: Hatte keine nennenswerten Aktionen. Ohne Note

Michael Nduka: Spielte einen guten Doppelpass mit Botelli. Ohne Note

Josiah Uwakhonye: Ohne nennenswerte Aktion. Ohne Note

MSV Duisburg

Maximilian Braune: Bekam keinen einzigen gefährlichen Ball auf den Kasten. Spielte einige Male gut mit. Note: 3

Mert Göckan: Hatte Herrmann in fast allen Situationen im Griff und hielt dabei seine Seite dicht. Offensiv gelang ihm nicht viel. Note 3+

Tobias Fleckstein: Der Mann des Spiels. Sorgte für den einzigen Treffer und blockte in den Schlussminuten einen gefährlichen Schuss ab. Insgesamt eine sehr souveräne Leistung. Note: 1-

Joshua Bitter: Agierte ähnlich gut wie sein Partner in der Innenverteidigung. Gewann fast jeden Zweikampf und blockte einige Angriffe der Gladbacher. Note: 2

Can Coskun: Hielt seine Seite das Spiel über dicht. Offensiv kamen seine Flanken jedoch zu ungefährlich. Note: 3+

Florian Egerer: Arbeitete sehr intensiv in den Zweikämpfen und sorgte dafür, dass die Gladbacher Kreativspieler keine wichtigen Pässe spielen konnten. Leistete sich einige leichte Fehlpässe. Note: 3

Jakob Bookjans: Gab die Vorlage für's 1:0 und war in den ersten 20 Minuten an jeder Duisburger Offensivattacke beteiligt. In der zweiten Halbzeit ließ er etwas nach. Note: 2+

Steffen Meuer: Verlagerte das Spiel sehr gut und eröffnete Möglichkeiten mit guten Bällen. Ermöglichte die größte Chance des Spiels mit einem Traumpass. Musste schon nach 61 Minuten verletzungsbedingt raus. Note: 2

Jan-Simon Symalla: Tat sich häufig gegen Atty im Zweikampf schwer und verlor viele Bälle. Zeigte allerdings auch beträchtlich viele gelungene Dribblings und Pässe. Note 3+

Patrick Sussek: Trieb das Offensivspiel immer wieder an - seine Abschlüsse waren aber zu harmlos. Vergab die Riesenchance zum 2:0. Sehr aktiv gewesen in der Partie. Note: 3+

Thilo Töpken: Machte den Ball oft fest - kam jedoch nur zu einem Abschluss als einzige Spitze. Hatte wenige Spielaktionen. Note: 3

Eingewechselte Spieler:

Dustin Willms: Kam in der 61. Minute - bereitete eine gute Chance vor, blieb ansonsten eher blass im Spiel. Note: 3

Jesse Tugbenyo: Sehr stark in den Zweikämpfen und Kopfballduellen. machte immer wieder Tempo nach vorne - verspielte durch ungenaue Pässe jedoch Tormöglichkeiten. Note: 3

Moritz Montag: Wurde in der 65. Minute auf der rechten Verteidigerposition eingewechselt und machte seine Sache ähnlich gut wie Coskun. Gewann wichtige Zweikämpfe, war aber offensiv zu wenig eingebunden. Note: 3+

Malek Fakhro: Hatte keinen nennenswerten Aktionen. Ohne Note

Jonas Michelbrink: Viele Ballaktionen, mit denen er Angriffe einleitete. Holte viel Zeit für die Gäste heraus. Ohne Note