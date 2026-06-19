Borussia Mönchengladbach holt David Igboanugo zurück

Im Sommer 2021 wechselte Igboanugo in die U19 des HSV. 2024 ging es von der Zweitvertretung der Hamburger zu Werder Bremen. Dort unterzeichnete Igboanugo seinen ersten Profivertrag, zu einem Bundesligadebüt hat es bislang nicht gereicht.

In der alten Heimat soll Igboanugo sich nun neu beweisen. Am Wochenende beginnt bei der U23 die Sommer-Vorbereitung mit den Medizin- und Leistungschecks. Am Montag geht es das erste Mal auf den Trainingsplatz. Wer die U23 zur neuen Saison coacht, steht bislang nicht fest. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags wechselt Igboanugo ablösefrei nach Gladbach.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: