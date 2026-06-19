Borussia Mönchengladbach holt David Igboanugo zurück

David Igboanugo dürfte bei seiner Vertragsunterschrift keine Führung durch den Borussia-Park gebraucht haben. Von 2015 bis 2021 trug der gebürtige Düsseldorfer schon einmal das Trikot von Borussia Mönchengladbach, das Vereinsgelände ist ihm also bekannt.
Nun kehrt Igboanugo nach Informationen unserer Redaktion zur neuen Saison zurück. Der Linksfuß hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und wird dem Kader der U23 angehören. Mit bislang 78 Einsätzen bringt Igboanugo bereits Regionalliga-Erfahrung mit.
Bedarf gibt es in der U23 links hinten vor allem durch die Abgänge von Yannik Dasbach und Joshua Uwakhonye. Auch die Rechtsverteidiger Julian Korb (Karriereende) und Yassir Atty wurden nach der Saison verabschiedet.
Igboanugo ist flexibel einsetzbar und käme im zuletzt favorisierten Dreierketten-System der U23 sowohl für den Job des linken Innenverteidigers als auch für die Schiene infrage. Sein bislang letztes Spiel für Borussia absolvierte er am 17. Oktober 2020.
Damals gehörten unter U17-Trainer Hagen Schmidt Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 zum Kader wie Ibrahim Digberekou, Dimitrie Deumi-Nappi, Michael Nduka und Uwakhonye. An den ersten Spieltagen der Saison war Igboanugo Stammspieler, ehe die Corona-Pandemie den Spielbetrieb für mehr als ein halbes Jahr lang aussetzte.
Im Sommer 2021 wechselte Igboanugo in die U19 des HSV. 2024 ging es von der Zweitvertretung der Hamburger zu Werder Bremen. Dort unterzeichnete Igboanugo seinen ersten Profivertrag, zu einem Bundesligadebüt hat es bislang nicht gereicht.
In der alten Heimat soll Igboanugo sich nun neu beweisen. Am Wochenende beginnt bei der U23 die Sommer-Vorbereitung mit den Medizin- und Leistungschecks. Am Montag geht es das erste Mal auf den Trainingsplatz. Wer die U23 zur neuen Saison coacht, steht bislang nicht fest. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags wechselt Igboanugo ablösefrei nach Gladbach.
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