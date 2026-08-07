Borussia Mönchengladbach auf Augenhöhe mit dem FC Bayern TRAININGSLAGER IN ROTTACH-EGERN von Dieter Dorby · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Torreigen eröffnet: Wael Mohya erzielte schnell das 1:0 für Gladbach und erwischte Rottachs Abwehr eiskalt. – Foto: Stefan Schweihofer

Die Borussia aus Mönchengladbach setzt sich gegen den FC Rottach-Egern ebenfalls mit 15:0 durch und zeigt sich ebenso treffsicher wie der FC Bayern.

Es ist das 13. Trainingslager, das die Borussia aus Mönchengladbach heuer in Rottach-Egern verbringt. Klingt nach viel Gewohnheit, lässt aber immer noch Platz für Premieren. Denn obwohl in den vergangenen 15 Jahren – zwei Jahre fiel das Trainingslager coronabedingt aus – regelmäßig ein Testspiel auf dem Programm stand, hieß der Gegner noch nie FC Rottach-Egern. Bis jetzt. Für das Team von FC-Trainer Stefan Neuhaus war es damit eine Vorbereitung par excellence. Vorige Woche Test gegen den FC Bayern, am Mittwochabend dann gegen Gladbach. Das bedeutet: Einspielen auf Top-Niveau. Für sein Pendant Eugen Polanski, Gladbachs Trainer, ging es vor allem darum, „Gefallen daran zu finden, Spaß zu haben, Tore zu machen und Abläufe im Zehn-gegen-Zehn zu trainieren“, wie er laut der Rheinischen Post in der Medienrunde sagte.

Viel Tempo: Rottachs Abwehr war ständig gefordert. – Foto: Maja Dorby

Der Spaß auf dem Platz war da, doch zunächst ohne Torfestival. Denn nach Wael Mahyas 1:0 in der zweiten Minute agierte der FC Rottach-Egern konzentriert und engagiert in der Defensive. Gladbach versuchte immer wieder, sich durch Lücken zu spielen, blieb aber meistens hängen. Erst in Minute 20 gelang Neuzugang Isac Lidberg per Kopf das 2:0.

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Freundschaftlich verbunden: Der FC Rottach-Egern (in Blau) und Borussia Mönchengladbach spielten zum ersten Mal im Trainingslager-Test gegeneinander. – Foto: Maja Dorby

Dass der Rückstand in dieser Phase nicht größer wurde, lag auch an Keeper Mario Weiß, der immer wieder starke Aktionen und Paraden zeigte. Nach einer halben Stunde zeigte das permanente Bespielen und Belasten der Abwehr zunehmend Wirkung. Kapitän Nico Elvedi bediente Iaia Danfa, der auf 3:0 erhöhte (33.) und eine Minute später das 4:0 nachlegte. Erneut Mohya nach leichtfertigem Ballverlust (36.), Kevin Stöger (39.) sowie Neuzugang Zento Uno (42.) erhöhten auf 7:0 zur Pause. Zum Vergleich: Die Bayern waren mit 6:0 in die Pause gegangen.

Zur Stelle: Mario Weiß verhinderte Schlimmeres. – Foto: Maja Dorby

Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter. Gladbach schickte seinen zweiten Anzug aufs Feld, und der traf zunächst nach Belieben. Shuto Machino (48.), Jens Castrop (49.), Tim Kleindienst (50.), Florian Neuhaus (53.) und erneut Castrop (56.) schraubten das Ergebnis auf 12:0. Bis zu dem Schock, der das Spiel veränderte: Castrop verletzte sich am Mittelkreis an der Schulter, musste vom Feld. Hatte auf dem Weg dann Schwierigkeiten und wurde schließlich mit Verletztenbahre unter Schmerzen ins Krankenhaus gebracht. Gestern folgte die Heimreise. Für die Borussen-Fans gab es trotzdem noch ein Highlight: Ex-Nationalspieler Patrick Herrmann, der mittlerweile beim Sponsoring der Borussia arbeitet, gab vom Publikum umjubelt sein Comeback mit der Nummer 12. Die steht bekanntlich für die Fans als zwölfter Mann. Machino (72.), Franck Honorat (77.) und erneut Kleindienst (84.) erhöhten auf 15:0. Wobei Lukas Rüttger, der Weiß zur Pause im Rottacher Tor abgelöst hatte, Schlimmeres verhinderte. Für den FC Rottach-Egern also dasselbe Ergebnis wie gegen die Bayern – und doch war es anders, wie Samet Yilmazer feststellt: „Die Bayern wollen Ballbesitz und spielen hin und her.“ Anders die Borussia. „Gladbach spielt bis direkt vors Tor und versucht, Steckpässe zu spielen. Beides sind Top-Teams.“

Gute Stimmung herrschte bei den Borussen-Fans. – Foto: Stefan Schweihofer

Der zentrale Unterschied sei, dass die Profis schneller im Kopf und insgesamt fitter seien. „Wir haben das Bayern-Spiel auch als Vorbereitung genommen und unsere Fehler analysiert, etwa dass wir etwas zu offensiv waren.“ Gegen Gladbach habe es in der ersten Halbzeit nach dem 0:1 gut funktioniert. „Aber das sind Profis. Die sehen Lücken, die wir nicht sehen.“ Auch sei sein Team für seinen Geschmack zu nervös gewesen. „Der Name der Gegner löst halt schon was aus.“ Die beiden Niederlagen sieht Yilmazer aber als gutes Omen: „Wenn wir gegen die Bayern gespielt haben, war es danach immer eine gute Saison.“ Nach dem knappen Klassenerhalt zuletzt also eine gute Aussicht, zumal sein Team aus beiden Spielen einiges mitgenommen habe. Auch, dass man selbst gefährlich sein könne, wenn der Ball schnell laufe, wie gerade in der Schlussphase.

Team: Borussen-Kommentator Torsten Knippertz (l.) und Christian Köck. – Foto: Dieter Dorby