BORUSSIA MIT SOUVERÄNEM AUFTAKT

Die Neuendorfer Borussia startet mit einem souveränen Sieg, in die Kreisligasaison 25/26.
Am 1. Spieltag war der Aufsteiger VFL Hüpstedt zu Gast auf dem Neuendorfer Waldsportplatz. Mit Anpfiff der Partie übernahm der Gastgeber das Zepter und bestimmte das Spiel. Der defensiv eingestellte Aufsteiger versuchte die Räume im Mittelfeld und im eigenen Strafraum eng zu machen, um die Neuendorfer Borussia nicht ins Spiel kommen zu lassen.
In den ersten 25 Minuten ließen die Gastgeber einige Chancen ungenutzt.
Elias Hartmann, Jan Hammerschmidt, Christoph Vogt und Vinzenz Griethe per Kopf, scheiterten am Torwart der Gäste oder verfehlten das Tor des Aufsteigers aus Hüpstedt.
Das Neuendorfer Trainerteam um Christian Fromm und Mario Heddergott, konnte mit dem Spiel ihrer Mannschaft zufrieden sein, lediglich die Chancenauswertung ließ zu wünschen übrig.
Wie so oft im Fußball, war es dann ein Standard – Foulelfmeter in der 30. Spielminute – der den Torreigen eröffnete. Jan Hammerschmidt wurde im Strafraum gefoult und der souverän leitende Schiedsrichter Felix Schindler zeigte, ohne zu zögern auf den Punkt. Elias Hartmann vollendete konsequent zur Führung seiner Mannschaft.
Der Bann war gebrochen und Neuendorf ließ keine Zweifel aufkommen, wer das Spiel gewinnen sollte. Mit einem Doppelschlag in den letzten Minuten der ersten Hälfte, war die Begegnung bereits zur Halbzeit so gut wie entschieden.
Marcel Engelhardt in der 44. Spielminute, der eine Ablage von Christoph Vogt mit einem satten Schuss zum 2:0 verwandelte und Leon Thriene in der 45. Spielminute, nach Vorarbeit von Philipp Griethe per direkt verwandeltem Eckball zum 3:0, sorgten für den Halbzeitstand.
In der zweiten Spielhälfte traten beide Mannschaften ähnlich der ersten Hälfte auf. Neuendorf bestimmte das Spiel und Hüpstedt versuchte defensiv die Räume eng zu machen. Aus Sicht der Gastgeber wurden auch in Halbzeit zwei, zu viele Chancen liegen gelassen. Jan Hammerschmidt, Philipp Griethe und Christoph Vogt verpassten den vierten Treffer für die Hausherren. Christoph Vogt machte es dann in der 61. Spielminute besser, in dem er nach einem Freistoß von Marcel Engelhardt, dass 4:0 für seine Mannschaft erzielte.
Nach dem vierten Treffer der Borussen, war das Spiel endgültig entschieden. Die harmlos auftretenden Gäste hatten in der Schlussphase ihre einzige aussichtsreiche Chance.
Ein Schuss von der Strafraumgrenze, wurde auf der Linie, für den bereits geschlagenen Neuendorfer Keeper Timo Hunold geklärt. Die letzte gute Chance des Spiels,
hatte der 17-jährige Jonas Claus, der zuvor eingewechselt wurde und sein erstes Spiel für Borussia bestritt. Er verfehlte - wenn auch knapp - ebenso das Gehäuse der Gäste, wie bereits zuvor viele seiner routinierteren Mannschaftskollegen.
Alles in Allem ein nie gefährdeter Heimsieg von Borussia Neuendorf, gegen enttäuschend auftretende Gäste aus Hüpstedt. Das nächste Spiel wird für die Borussia eine weitaus schwierigere Aufgabe. Neuendorf tritt am kommenden Sonntag beim FSV Birkenfelde an, wo man auf eine spielstarke und mit hohem Tempo spielende Mannschaft trifft.