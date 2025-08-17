BORUSSIA MIT SOUVERÄNEM AUFTAKT

Die Neuendorfer Borussia startet mit einem souveränen Sieg, in die Kreisligasaison 25/26.

Am 1. Spieltag war der Aufsteiger VFL Hüpstedt zu Gast auf dem Neuendorfer Waldsportplatz. Mit Anpfiff der Partie übernahm der Gastgeber das Zepter und bestimmte das Spiel. Der defensiv eingestellte Aufsteiger versuchte die Räume im Mittelfeld und im eigenen Strafraum eng zu machen, um die Neuendorfer Borussia nicht ins Spiel kommen zu lassen. In den ersten 25 Minuten ließen die Gastgeber einige Chancen ungenutzt.

Elias Hartmann, Jan Hammerschmidt, Christoph Vogt und Vinzenz Griethe per Kopf, scheiterten am Torwart der Gäste oder verfehlten das Tor des Aufsteigers aus Hüpstedt.

Das Neuendorfer Trainerteam um Christian Fromm und Mario Heddergott, konnte mit dem Spiel ihrer Mannschaft zufrieden sein, lediglich die Chancenauswertung ließ zu wünschen übrig.

Wie so oft im Fußball, war es dann ein Standard – Foulelfmeter in der 30. Spielminute – der den Torreigen eröffnete. Jan Hammerschmidt wurde im Strafraum gefoult und der souverän leitende Schiedsrichter Felix Schindler zeigte, ohne zu zögern auf den Punkt. Elias Hartmann vollendete konsequent zur Führung seiner Mannschaft. Der Bann war gebrochen und Neuendorf ließ keine Zweifel aufkommen, wer das Spiel gewinnen sollte. Mit einem Doppelschlag in den letzten Minuten der ersten Hälfte, war die Begegnung bereits zur Halbzeit so gut wie entschieden.

Marcel Engelhardt in der 44. Spielminute, der eine Ablage von Christoph Vogt mit einem satten Schuss zum 2:0 verwandelte und Leon Thriene in der 45. Spielminute, nach Vorarbeit von Philipp Griethe per direkt verwandeltem Eckball zum 3:0, sorgten für den Halbzeitstand.