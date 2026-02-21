Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Borussia M'Gladbach: Mirko Sandmöller spricht über die Fohlen-Talente
Mirko Sandmöller ist seit vier Jahren Nachwuchsdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Er spricht über die gestiegenen Ansprüche der Talente, verschiedene Wege in die Bundesliga, Realismus bei Zielsetzungen und seine eigene Zukunft.
von RP / Karsten Kellermann und Hannah Gobrecht · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Wie sieht es bei den Talenten von Borussia Mönchengladbach aus? – Foto: Sascha Hohnen