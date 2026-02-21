 2026-02-20T12:29:42.904Z

Borussia M'Gladbach: Mirko Sandmöller spricht über die Fohlen-Talente

Mirko Sandmöller ist seit vier Jahren Nachwuchsdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Er spricht über die gestiegenen Ansprüche der Talente, verschiedene Wege in die Bundesliga, Realismus bei Zielsetzungen und seine eigene Zukunft.

von RP / Karsten Kellermann und Hannah Gobrecht · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Wie sieht es bei den Talenten von Borussia Mönchengladbach aus?
Wie sieht es bei den Talenten von Borussia Mönchengladbach aus? – Foto: Sascha Hohnen

Mirko Sandmöller, wie blicken Sie auf die Transferperiode im Jugendbereich zurück?