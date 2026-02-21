Borussia M'Gladbach: Mirko Sandmöller spricht über die Fohlen-Talente

SANDMÖLLER Wael hatte konkrete Angebote von mehreren Vereinen, die ihm auch einen Weg in den Profibereich aufgezeigt haben. Aber Wael ist seit der U9 bei Borussia, das sind auch emotionale Aspekte, die reinspielen. Letztlich waren es die Überzeugungsarbeit des gesamten Vereins und viele Gespräche mit ihm, seiner Familie, den Beratern, um klarzumachen, dass er hier eine Chance bekommt Richtung Profibereich. Das war ihm und uns wichtig. Und natürlich freut es uns, dass er sich schlussendlich für den weiteren gemeinsamen Weg entschieden hat.

Schauen wir auf die U17 und U19, beide sind jetzt in der Hauptrunde und können sich über einen der ersten vier Plätze für die K.o.-Runde qualifizieren. Wie stehen da die Chancen?

SANDMÖLLER Die U17 hat sich als Mannschaft in der Saison gut entwickelt und hat sich verdient für die Hauptrunde qualifiziert, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, jetzt unter den ersten Vier zu landen. Wir wollen ins Viertelfinale, aber leicht wird das nicht, das gilt auch für die U19. Wenn wir dort mit allen Spielern spielen würden, die noch in der U19 spielen können – zum Beispiel Niklas Swider, Fritz Fleck, Tyler Meiser, Josiah Uwakhonye, zuletzt Kilian Sauck – dann hätten wir vielleicht die beste U19 Deutschlands.

Aber unter Umständen nicht den bestmöglichen Reiz für jeden Einzelnen …

SANDMÖLLER Genau. Die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen, ist für uns so vielleicht etwas kleiner, aber unser Ziel ist es nicht unbedingt, Deutscher Meister mit der U19 zu werden. Es geht um die besten Schritte für die Spieler – trotzdem sind wir maximal ambitioniert.

Das Durchschieben von Talenten scheint bei Borussia mittlerweile selbstverständlicher geworden zu sein. Edin Biber ist der Torjäger der U17 und hat bereits einmal in der U19 gespielt. Wie sieht der Plan bei ihm für die Rückrunde aus?

SANDMÖLLER Auch da wägen wir ab. Ist es besser, dass er in der U17 spielt und eine Führungsrolle einnimmt oder dass er früh Erfahrungen in höheren Teams sammelt? Die U17 wäre mit ihm vielleicht noch erfolgreicher, weil er einer ist, der Spiele entscheiden kann. Aber das öffnet auch Chancen für andere Spieler, die dann gefordert sind. Insgesamt sind wir mit den Mannschaften sehr jung unterwegs, beim Premier League International Cup zum Beispiel. In der U23 spielen wir teilweise mit vier, fünf A-Jugendlichen. Das spricht für enorme Qualität, geht aber auch mit Schwankungen einher.

Der U23 haben zuletzt die positiven Ergebnisse gefehlt. Trotzdem ist die Lage komfortabel: Der Klassenerhalt ist gesichert, nach oben geht nichts mehr. Welche Chance kann sich da mit Blick auf die Ausbildung der Spieler ergeben?

SANDMÖLLER Natürlich hat die Mannschaft weiterhin den Anspruch, Spiele zu gewinnen. Wir sind nah am Profibereich, da ist es sinnvoll, die Messlatte und den Druck auf die Spieler hochzuhalten, auch hinsichtlich der Ergebnisse. Gleichzeitig soll das unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung passieren – sowohl individuell als auch im Hinblick darauf, wie wir als Verein Fußball spielen lassen möchten. Die große Herausforderung ist dabei, beides miteinander zu verbinden: erfolgreich spielen und optimal ausbilden.

Was ist optimal?