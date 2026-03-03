Borussia MG stattet Torwart-Talent Trippel mit Profivertrag aus Marcello Trippel ist der nächste Torwart aus Borussia Mönchengladbachs Fohlenstall, der einen Profivertrag erhält. Der 18-Jährige unterschrieb bis 2029. Was Nachwuchs-Chef Mirko Sandmöller über das Torhüter-Talent sagt. von RP / Thomas Grulke · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Marcello Trippel hat bei Borussia Mönchengladbach einen Profivertrag erhalten. – Foto: Markus Verwimp

Im vergangenen Juni feierten Wael Mohya und Marcello Trippel mit Borussia Mönchengladbachs U17 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Seitdem legte Offensivspieler Mohya eine steile Karriere hin, die dem 17-Jährigen am vergangenen Samstag das Startelf-Debüt in der Bundesliga bescherte. In einem Punkt zieht Torwart Trippel nun nach: Wie der Klub am Montag mitteilte, hat der 18-Jährige seinen ersten Profivertrag in Gladbach unterschrieben.

„Marcello ist ein sehr talentierter Torhüter, der einen spannenden Weg vor sich hat. Er hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen und sich auch in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft etabliert“, wird Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, in der Mitteilung zitiert. „Umso mehr freuen wir uns, dass sich Marcello langfristig für den Weg bei uns entschieden hat und wir ihn bei seinen nächsten Schritten begleiten dürfen.“ Trippel, der 2019 von seinem Heimatverein SVG Neuss-Weissenberg in die Gladbacher Nachwuchs-Akademie wechselte, unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2029. In der laufenden Saison absolvierte der Juniorennationaltorwart 16 Pflichtspiele für die U19. Nun ist sein Übergang in den Seniorenfußball bei der Borussia vertraglich geklärt.

Nicolas, Olschowsky und Pereira Cardoso spielten schon Bundesliga Trippel ist damit nach Moritz Nicolas, Jan Olschowsky und Tiago Pereira Cardoso der nächste aktuelle Torwart aus dem Fohlenstall, der einen Profivertrag erhält. Nicolas, der sich im Kampf um den Status der Nummer eins gegen den derzeit an Bayer Leverkusen ausgeliehenen Jonas Omlin durchsetzte, Olschowsky sowie Pereira Cardoso spielten für Gladbach bereits in der Bundesliga. Dieses Ziel wird Trippel langfristig auch verfolgen, noch ist indes nicht abzusehen, mit welchem Torhüterteam der Profikader von Trainer Eugen Polanski in die neue Saison gehen wird. In Tobias Sippel wird ein Routinier seine Karriere beenden.