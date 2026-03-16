Borussia MG: Kantersieg für Frauen im Tabellenkeller

Borussias Frauen haben 5:0 gegen den VfL Wolfsburg II gewonnen. – Foto: Markus Verwimp

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Nach dem 5:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg II verließen die Borussinnen vorerst die Abstiegszone.

Sophia Gerber leitete in der 12. Minute den Führungstreffer ein. Die Außenspielerin setzte sich auf der rechten Seite stark gegen ihre Gegenspielerin durch, dribbelte im Strafraum bis zur Torauslinie und brachte eine scharfe Hereingabe. Wolfsburg-Keeperin Christina Schönwetter wollte per Fuß klären, traf dabei jedoch das Bein ihrer Mitspielerin, von wo aus der Ball letztendlich ins Tor sprang.

Die Borussia-Frauen starteten nach dem Sieg in Potsdam (3:1) in der Vorwoche mit viel Selbstvertrauen in das nächste Kellerduell mit der Zweitvertretung des VfL. Im heimischen Grenzlandstadion machte Borussia früh Druck, riss das Spiel von Beginn an an sich und spielte zielstrebig nach vorne.

Die Gastgeberinnen gaben sich mit der frühen Führung nicht zufrieden und legten schnell nach. Nur sechs Minuten später nahm sich Mia Giesen aus 17 Metern ein Herz und schlenzte den Ball unhaltbar ins linke Eck zum 2:0 (18. Minute). Kurz darauf hätte Giesen sogar auf 3:0 erhöhen können, nutzte einen Fehler der Gäste im eigenen Strafraum jedoch nicht.

3:0 kurz vor der Pause

Für den dritten Treffer sorgte schließlich Sam Drissen kurz vor der Pause. Ein Fallrückzieher von Suus van der Drift landete am Pfosten, von dem der Ball zurück vor das Tor sprang und Drissen nur noch einschieben musste (37.). Nur wenige Minuten später scheiterte Imke Kessels per Kopf aus kurzer Distanz an Schönwetter (40.).

Das Team von Trainer Jonas Spengler machte nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo es aufgehört hatte. In der 49. Minute setzte Mittelstürmerin Lili Jones-Baidoe im Zweikampf gut nach, eroberte den Ball vor dem Strafraum und traf anschließend zum 4:0. Wenig später erhöhte Giesen nach einer Flanke aus 13 Metern auf 5:0 (53.) In der Folge verflachte die Partie etwas. Wolfsburg war bemüht, noch einmal ins Spiel zu finden, wurde jedoch nur selten gefährlich. Wenn es brenzlig wurde, war Borussia-Rückhalt Jil Frehse zur Stelle (67., 78.).

"Zweiter Sieg in Folge wichtig"

„Für uns war heute vor allem wichtig, nach der schwierigen Phase den zweiten Sieg in Folge zu holen. Die Mannschaft ist mit einer sehr hohen Intensität ins Spiel gegangen und hat sofort gezeigt, dass wir zu Hause im Grenzlandstadion gegen keinen Gegner zurückstecken. Dadurch sind wir früh zu unseren Toren gekommen“, sagte Trainer Jonas Spengler nach der Partie. Nach dem 5:0 habe man aber doch an Intensität eingebüßt: „Das müssen wir klar analysieren. Dennoch: Der Sieg ist für uns sehr wichtig und das war heute eine tolle Leistung der Mannschaft“, lobte Spengler.

Da der direkte Konkurrent Turbine Potsdam parallel verlor, sprang die Borussia auf Tabellenplatz zehn und hat immerhin drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.