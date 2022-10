Borussia MG Frauen: Punktgewinn nach 0:3-Rückstand Die Frauen von Borussia Mönchengladbach holen spät einen Punkt gegen den VfL Bochum. Der FV Mönchengladbach kämpft weiter um ein Erfolgserlebnis.

Acht Punkte nach sechs Spielen und Platz acht in der Tabelle sehen für die Frauen von Borussia Mönchengladbach nach einem mäßigen Saisonstart aus. Dennoch zeigt sich Trainer Jonas Spengler zufrieden mit der Entwicklung seiner jungen Mannschaft. „Wenn wir unsere fußballerische Qualität in der Mannschaft, wenn alle fit sind, zusammen mit der Mentalität auf den Platz kriegen, zählen wir definitiv zur Spitzengruppe“, ist sich der Trainer sicher.

Am vergangenen Wochenende gab es zumindest ein achtbares 3:3-Unentschieden beim VfL Bochum – denn die Partie schien nach einer knappen Stunde für Mönchengladbach bereits verloren. Svenja Streller (22.), Mara Wilhelm (41.) und Alessandra Vogel (58.) brachten Bochum, bei denen auch die Ex-Borussen Pia Beyer und Alina Busshuven mitwirkten, zu diesem Zeitpunkt mit 3:0 in Führung. Doch dann gelang der Mannschaft von Spengler ein eindrucksvolles Comeback: Ein Doppelpack von Jessica Hackenbeger (65., 76.) machte die Partie wieder spannend, in der Schlussminute schloss die eingewechselte Lena Toerschen (90.) einen Konter per Kopfball aus fünf Metern zum 3:3-Endstand mustergültig ab. Borussia war nur mit zwölf Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen nach Bochum gereist.

„Wir nehmen den Punkt gerne mit und sind stolz auf die Leistung in der zweiten Halbzeit. Es geht ganz viel um Mentalität und Einsatz und genau das haben wir heute gezeigt“, sagte Spengler über den Punktgewinn. Er sieht seine Mannschaft noch auf einer Reise, die man bestreiten muss. Schritt für Schritt gehe es vorwärts. Der Rückstand auf Tabellenführer Warbeyen beträgt allerdings schon sechs Punkte.