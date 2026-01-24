Borussia MG Frauen: Neustart in der Berliner Kältekammer

Während den meisten Zweitligisten noch eine Woche Vorbereitungszeit bleibt, kehren die Frauen von Borussia Mönchengladbach bereits an diesem Sonntag in den Spielbetrieb zurück. Das Nachholspiel bei Viktoria Berlin steht an, das ursprünglich am 23. November 2025 stattfinden sollte, damals jedoch wegen eisiger Temperaturen abgesagt wurde.

Der Nachholtermin trifft bei Trainer Jonas Spengler allerdings auf Unverständnis. „Ich finde die Ansetzung nicht ganz glücklich. Wir hatten den Wunsch, das Spiel im März auszutragen, denn dort gibt es zwei freie Wochenenden. Der DFB wollte die Partie jedoch so schnell wie möglich nachholen“, sagt Spengler. Der frühe Termin birgt die Gefahr, dass das Spiel erneut ausfällt – immerhin sind für das Wochenende in der Hauptstadt Minustemperaturen angekündigt.

Die kurze Winterpause hat Spengler mit dem Team vor allem dazu genutzt, die Hinrunde abzuhaken. Nach gutem Saisonstart gab es zuletzt nur einen Sieg aus den vergangenen acht Spielen – Borussia rutschte bis auf den ersten Nichtabstiegsplatz ab, Rang elf. Die Punkteausbeute mit 15 Zählern ist in Ordnung, die Tendenz bereitet nur Sorgenfalten.

Pause war wichtige Phase

„Ich glaube, wir haben uns nach dem überragenden Start als Mannschaft selbst einen Tick zu viel Druck gemacht. Natürlich beginnt ein junges Team dann, sich hier und da mit Dingen zu beschäftigen, die für das kommende Wochenende gar nicht ausschlaggebend sind“, sagt Spengler und fügt an: „Die Pause war eine enorm wichtige Phase, um uns wieder einzuordnen und uns zu fragen: ‚Wo kommen wir eigentlich her?‘“

Der Kopf war das eine, die sportliche Qualität das andere. Der Kader ist enorm jung und talentiert, aber eben auch mitten in der Entwicklung. Zudem fehlt eine Stürmerin, die regelmäßig Tore garantiert. „Wenn du eine solche Spielerin nicht hast, brauchst du eine nahezu perfekte Defensive“, sagt Spengler. Dieser Vorsatz bröckelte vor allem zum Ende der Hinrunde.

Verstärkungen für den Kader gab es bislang nicht. Für einen Verein wie Borussia, der keine Profifußballerinnen beschäftigt, sind Transfers ohnehin schwierig. Spengler ist dennoch von der Qualität des Teams überzeugt. Die Ziele der Vorbereitung: wieder mehr Intensität ins Spiel bekommen, mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, um daraus Torchancen herauszuspielen. „In den vergangenen Spielen war es mir zu viel Hauruck, zu viel Hin und Her“, sagt Spengler. Für die Testspiele griff man bewusst ins obere Regal und hielt gegen die Bundesligisten SGS Essen (1:1) und 1. FC Köln (1:4) gut mit.

Unterschiedliche Voraussetzungen

Die Partie gegen Viktoria Berlin wird am Sonntag zeigen, inwiefern die Probleme der Hinrunde bereits abgehakt sind – falls das Spiel stattfindet. Die Voraussetzungen beider Teams sind indes sehr ungleich: Borussia als Verein, dem die zweite Liga offenbar genügt; Viktoria als Emporkömmling, der im Frauenfußball eine große Rolle spielen will. Hinter dem Klub stehen zahlreiche – zumeist weibliche – Geldgeberinnen, zuletzt stieg zudem der US‑Investor Monarch Collective ein. Die Winterpause verbrachte Viktoria unter anderem mit einem Trainingslager auf Malta. Für Borussias Frauen ist das derzeit undenkbar.