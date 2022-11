Borussia Lindenthal-Hohenlind meldet sich zurück Landesliga, Staffel 2: Borussia Lindenthal-Hohenlind hatte zuletzt ihre Probleme. Gegen Schlusslicht Grün-Weiß Brauweiler lieferten die Kölner aber ab.

Nach dem starken Saisonstart, war der SV Borussia Lindenthal-Hohenlind in den letzten Wochen etwas ins Stocken geraten. Der letzte Ligaerfolg datierte vom 25. September, als es ein 1:0 gegen den 1. FC Düren II gab. Danach sammelte die Borussia nur einen Punkt in fünf Spielen ein. Das lag zwar auch an den starken Gegnern, trotzdem war klar, dass so langsam mal wieder ein Dreier werden musste.