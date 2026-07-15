Borussia-Legenden begeistern in Grefrath Über 600 Zuschauer in Borussia-Trikots feierten auf dem Heidefeld in Grefrath ein Fußballfest. Die Weisweiler-Traditionself gewann 13:1 – und die Autogramme waren danach heiß begehrt. von RP / Werner Fuck · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Weisweiler Elf 2024 im Einsatz. – Foto: gelöscht gelöscht

Die Planung von Fußballevents, die eine längere Anlaufphase benötigen, ist zumindest beim Abschluss noch mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Nicht anders war es beim SSV Grefrath, als der Verein für seine Ü35 die landauf, landab bekannte Weisweiler-Traditionself verpflichtet hatte. Vor allem das Wetter ist dabei immer eine wichtige Komponente. Hinzu kommen die Fragen, wie viele ehemalige Prominente mitspielen und wie groß die Zuschauerresonanz ist.

All diese wichtigen Fragen konnten am Samstagnachmittag auf dem Sportplatz Heidefeld in Grefrath mehr als positiv beantwortet werden. Das Wetter spielte ebenso mit wie die Zuschauer. Es waren über 600, viele davon in Borussia-Trikots. Und die Borussia brachte auch einige prominente Namen mit.

Rahmenprogramm kommt bei den Besuchern gut an Auch was neben dem Spiel als Rahmenprogramm geboten wurde, konnte sich sehen lassen. Die kleineren Fans hatten großen Spaß auf der Hüpfburg. Grill- und Getränkestände waren natürlich ebenfalls vorhanden, bestens mitorganisiert von Carsten Caldenhoven. In der Halbzeit sorgten 25 Kinder der Nettetaler Karnevalsgesellschaft für Unterhaltung. Caldenhoven beendete mit der Partie übrigens seine aktive Laufbahn. Nach dem Spiel waren die Autogramme der Ehemaligen natürlich gefragt, in erster Linie die von Patrick Herrmann, Mike Hanke oder Chiquinho. Einige blieben anschließend noch zum Abendessen.