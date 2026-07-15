Borussia-Legenden begeistern in Grefrath

Die Planung von Fußballevents, die eine längere Anlaufphase benötigen, ist zumindest beim Abschluss noch mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Nicht anders war es beim SSV Grefrath, als der Verein für seine Ü35 die landauf, landab bekannte Weisweiler-Traditionself verpflichtet hatte. Vor allem das Wetter ist dabei immer eine wichtige Komponente. Hinzu kommen die Fragen, wie viele ehemalige Prominente mitspielen und wie groß die Zuschauerresonanz ist.
All diese wichtigen Fragen konnten am Samstagnachmittag auf dem Sportplatz Heidefeld in Grefrath mehr als positiv beantwortet werden. Das Wetter spielte ebenso mit wie die Zuschauer. Es waren über 600, viele davon in Borussia-Trikots. Und die Borussia brachte auch einige prominente Namen mit.
Auch was neben dem Spiel als Rahmenprogramm geboten wurde, konnte sich sehen lassen. Die kleineren Fans hatten großen Spaß auf der Hüpfburg. Grill- und Getränkestände waren natürlich ebenfalls vorhanden, bestens mitorganisiert von Carsten Caldenhoven. In der Halbzeit sorgten 25 Kinder der Nettetaler Karnevalsgesellschaft für Unterhaltung.
Caldenhoven beendete mit der Partie übrigens seine aktive Laufbahn. Nach dem Spiel waren die Autogramme der Ehemaligen natürlich gefragt, in erster Linie die von Patrick Herrmann, Mike Hanke oder Chiquinho. Einige blieben anschließend noch zum Abendessen.
Beim Abpfiff einer eher einseitigen Angelegenheit stand für das Team um Keeper Christofer Heimeroth ein 13:1 (6:0)-Erfolg zu Buche. Hanke traf dabei allein fünfmal. Chiquinho (3), Julian Korb (3), Andrij Woronin, Karlheinz „Kalle“ Pflipsen und Herrmann teilten sich die übrigen Treffer.
Die besten Möglichkeiten der Grefrather hatte ihr früherer Goalgetter Michael Funken. Doch zweimal stand ihm dabei Heimeroth im Weg und einmal der Pfosten. Für den Ehrentreffer des SSV zum zwischenzeitlichen 1:9 sorgte Tobias Herring.
Folgende Spieler standen im Kader der Weisweiler-Traditionself: Christofer Heimeroth, Bachirou Salou, Andrij Woronin, Karlheinz Pflipsen, Jörg Albertz, Mike Hanke, Patrick Herrmann, Julian Korb, Chrissovalantis Anagnostou, Jörg Jung, Robert Fleßers, Blerim Rrustemi, Chiquinho und Arie van Lent.