Borussia lässt Velbert keine Chance: Gladbach feiert deutlichen Sieg

Gladbach siegt deutlich gegen Velbert – Foto: Tom Klesper

Borussia Mönchengladbach hat auch im Test gegen die SSVg Velbert ihre Offensivqualität unter Beweis gestellt. Beim Oberligisten setzte sich der Bundesligist deutlich mit 8:0 durch. Robin Hack und Florian Neuhaus traf dabei doppelt - zudem trugen sich fünf weitere Gladbacher in die Torschützenliste ein. Gleichzeitig muss die Borussia allerdings um einen Spieler bangen.

Bereits in der ersten Hälfte sorgte Borussia für klare Verhältnisse. Robin Hack brachte die Gäste per Kopf in der 11. Minute in Führung und legte noch vor dem Seitenwechsel seinen zweiten Treffer nach - in der 34. Minute erhöhte der Offensivspieler auf 2:0. Die SSVg hielt zwar dagegen, konnte sich allerdings im letzten Drittel nicht entschlossen genug zeigen. Eine eher chancenarme Partie ging somit mit einer knappen aber verdienten Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Die Rollen waren vor dem Anpfiff klar verteilt: Auf der einen Seite stand die SSVg Velbert, die in der Oberliga Niederrhein an den Start geht, auf der anderen Seite Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Am Ende wurde der Klassenunterschied auch auf dem Platz deutlich. Die Fohlen setzten sich mit 8:0 durch und feierten damit einen weiteren souveränen Erfolg in der Vorbereitung.

Gladbach legt nach der Pause nach

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann allerdings einen deutlichen Verlauf. Ibrahim Danfa erzielte in der 51. Minute das 3:0, ehe der eingewechselte Florian Neuhaus nur elf Minuten später den vierten Gladbacher Treffer beisteuerte. Der 29-Jährige war eigentlich nicht so früh eingeplant, musste jedoch aufgrund einer frühen Verletzung von Youngstar Wael Moyha einspringen. Wie schlimm die Verletzung des jungen Talents ist, ist noch nicht abzusehen.

Danach ging es Schlag auf Schlag für die Borussia. Elyas Vali Fard erhöhte in der 65. Minute auf 5:0, ehe Shuto Machino drei Minuten später einen Strafstoß verwandelte. In der 71. Minute trug sich schließlich Fritz Fleck in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Neuhaus, der in der 83. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und damit den 8:0-Endstand perfekt machte. Während die Borussia nach der Pause ihre offensive Klasse eindrucksvoll ausspielte, musste die SSVg Velbert vor allem defensiv viel Arbeit verrichten.

Für Borussia Mönchengladbach war es damit ein überzeugender Test gegen einen ambitionierten Oberligisten. Velbert konnte dagegen wichtige Erfahrungen gegen einen Gegner aus der Bundesliga sammeln. Die SSVg erwartet am kommenden Oberliga-Spieltag den Wuppertaler SV. Für die Gladbacher steht die Saison-Eröffnung gegen Aston Villa an.