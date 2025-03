Borussia Köln-Kalk: "Gestandene Bezirksliga-Mannschaft aufbauen"

Nach Jahren des Abstiegskampfs mischt Borussia Köln-Kalk in dieser Saison die Spitzengruppe der Kreisliga A Köln auf. Sportlicher Leiter Burak Akduman erklärt, warum Kontinuität, Teamgeist und ein langfristiger Plan den Weg in Richtung Bezirksliga ebnen sollen.

Dass Borussia Köln-Kalk aktuell auf Platz fünf steht, ist bemerkenswert – schließlich kämpfte der Klub in den vergangenen Jahren meist im Tabellenkeller der Kreisliga A. Für den sportlichen Leiter und Torjäger Burak Akduman liegt der Schlüssel im konsequenten Aufbau: "Nach den schweren Jahren tut die aktuelle Situation richtig gut. Aber für mich ist wichtig, dass wir gesund wachsen und alles Step-by-Step machen. Wir wollen nichts überstürzen, sondern langfristig was aufbauen – und da sind wir auf einem guten Weg.“

Einen maßgeblichen Anteil daran schreibt Akduman Trainer Hasan Ramadani zu, der in dieser Saison bereits neun Siege eingefahren hat – so viele wie in der gesamten Vorsaison. „Ramadani macht einen unglaublichen Job – er hat die Mannschaft nicht nur taktisch weitergebracht, sondern auch mental echt stark gemacht“, lobt Akduman. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird in den kommenden Wochen fallen, doch der sportliche Leiter betont: „Ich persönlich möchte sehr gerne mit ihm weiterarbeiten.“

Die Basis für den sportlichen Erfolg sieht Akduman in der Kontinuität: „Wenn ein Trainer langfristig bleibt, schafft das Stabilität und Vertrauen. Je länger wir gemeinsam arbeiten, desto besser können wir uns aufeinander verlassen – und das macht einen riesigen Unterschied.“

"Gestandene Bezirksliga-Mannschaft" in drei bis vier Jahren"

Auch mittelfristig hat Borussia Köln-Kalk ambitionierte Ziele. „Mein persönliches Ziel als sportlicher Leiter war es, innerhalb von drei bis vier Jahren eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft aufzubauen. Wir sind auf einem guten Weg“, betont Akduman. Dafür brauche es aber klare Strukturen und ein starkes Umfeld: „Der Vorstand spielt eine entscheidende Rolle in unserer Weiterentwicklung, und ich muss sagen, dass wir hier wirklich stark aufgestellt sind.“

Ein weiteres Puzzlestück ist die Kaderplanung für die kommende Saison. Akduman gibt sich zuversichtlich: „Die Gespräche mit einigen unserer Leistungsträger haben bereits begonnen, und ich freue mich, sagen zu können, dass wir schon einige Zusagen für die kommende Saison erhalten haben.“

Für die kommenden Jahre hat der sportliche Leiter ein klares Bild: „In zwei bis drei Jahren sehe ich uns als festen Bestandteil der Bezirksliga, mit einer stabilen und gut eingespielten Mannschaft. Wir wollen kontinuierlich wachsen und uns weiterentwickeln, sowohl sportlich als auch strukturell.“