Borussia kämpft sich in Unterzahl zurück – und verliert trotzdem

Gladbach verliert beim Saisonauftakt – Foto: Markus Verwimp

Der Saisonauftakt hielt gleich eine Standortbestimmung bereit: Bundesliga-Absteiger Carl Zeiss Jena gastierte am Sonntag im Grenzlandstadion. Obwohl die Thüringerinnen nach dem Abstieg zahlreiche Veränderungen im Kader vorgenommen hatten, dürfte Jena dennoch zu den besseren Teams der zweiten Liga gehören. Borussia verlor die Partie schließlich mit 1:2.

Den 300 Zuschauern bot sich insgesamt ein hitziges und umkämpftes Spiel. Das Team von Spengler versuchte vor allem über Umschaltspiel Gefahr zu erzeugen. Jena übernahm dagegen von Beginn an die Spielkontrolle, ließ in seinen Aktionen aber bisweilen die nötige Ballsicherheit vermissen. In der 16. Minute gingen die Gäste dann in Führung: Nach einer Ecke setzte Elira Terakaj nach und drosch den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

„Es war eine total vermeidbare Niederlage. Wir haben meiner Meinung nach eher den Sieg als die Niederlage verdient“, sagte Trainer Jonas Spengler hinterher und fügte an: „Die Mädels haben gezeigt, dass sie auch gegen ein Top-Team bestehen können. Auf dieser Leistung können wir absolut aufbauen.“

Jenas Defensive stand größtenteils stabil, sodass Borussia nur selten echte Torgefahr entwickelte. „Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um in die Saison zu finden. Im Ballbesitz waren wir etwas unsicher und hatten auch weniger Ballbesitz als gewohnt“, sagte Spengler anschließend.

Erst danach agierten die Gastgeberinnen druckvoller und kamen dem Ausgleich näher. Jenas Torhüterin Silvia Plöchinger rückte in dieser Phase zunehmend in den Mittelpunkt. Lili Jones-Baidoe verpasste den Ausgleich nach einem Zuspiel von Sofia Cava Marin aus spitzem Winkel nur knapp. Fünf Minuten später sorgte Marin für Gefahr, scheiterte nach einem Freistoß von Imke Kessels aus kürzester Distanz jedoch an Plöchinger.

Freude hält nicht lange an

In der 63. Minute sah Paula Klensmann die Gelb-Rote Karte. Borussia behielt trotz Unterzahl zunächst die Spielkontrolle. Denn Jena kam mit der neuen Spielsituation zunächst deutlich schlechter zurecht: Viele Ballverluste und wenig Struktur waren die Folge. Das begünstigte nur drei Minuten später den 1:1-Ausgleich. Nach einem Zuspiel von der Ecke aus stand Lili Jones-Baidoe frei vor dem Tor und konnte den Ball über Plöchinger hinweg zum 1:1 ins Netz heben. „Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass wir eine Spielerin weniger waren. Wir waren weiterhin sehr aktiv“, sagte Spengler.

Doch Borussia wurde für den Aufwand nicht belohnt. Nachdem die Gastgeberinnen einen eigenen Angriff nicht konsequent abgesichert hatten, nutzte Jena einen schnellen Gegenstoß eiskalt aus. Anna Omlala stand nach einem Steckpass in den Rücken der Abwehr frei und schloss präzise ins rechte Eck ab – Rückkehrerin Luisa Palmen im Tor hatte keine Chance.

In der Nachspielzeit bekam Borussia noch einen indirekten Freistoß im Strafraum zugesprochen, doch Jena blockte den Schuss von Mia Giesen. Am kommenden Sonntag steht das Gastspiel bei Turbine Potsdam an.