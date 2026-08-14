Borussia kämpft gegen Duisburg um die DFB-Pokal-Hauptrunde Nur noch ein Schritt: Die Frauen von Borussia Mönchengladbach treffen im DFB-Pokal-Play-off am Samstag auf den MSV Duisburg. Trainer Spengler fordert Intensität und Einsatz gegen den Regionalligisten. von RP / Alexander Alan · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Gladbach will eine Runde weiter kommen – Foto: Markus Verwimp

Der Sehnsuchtsort DFB-Pokal ist für die Frauen von Borussia Mönchengladbach zum Greifen nah. Zwischen ihnen und der Hauptrunde steht nur noch ein Team. Am Samstag geht es um 15.30 Uhr in den Play-offs gegen die Frauen des MSV Duisburg, der zur Teilnahme an der ersten Pokalrunde berechtigt. Damit will man an die erfolgreiche Pokal-Saison bei der bisher letzten Teilnahme 2024/25 anknüpfen.

Die Borussia-Frauen gehen mit Rückenwind in die Partie gegen die Zebras. Am vergangenen Samstag fegte das Team mit 4:1 über Turbine Potsdam hinweg und sicherte sich den ersten Sieg der neuen Zweitliga-Saison. Fiona Itgenshorst, Mia Giesen, Pauline Deutsch und Imke Kessels erzielten die vier Treffer. Ein wichtiges Signal nach der 1:2-Auftaktniederlage in der Liga gegen Carl-Zeiss Jena. Jetzt steht Pokal auf dem Programm. „Pokalspiele sind immer etwas Besonderes“, sagt Trainer Jonas Spengler. „Trotzdem versuchen wir, uns nicht anders vorzubereiten als auf ein normales Ligaspiel“, fügt er an. Erinnerungen an Pokalreise der Saison 2024/25 Auch in der vergangenen Saison mussten die Borussia-Frauen schon in die Play-offs. Damals ging die Partie gegen den BVB mit 1:3 verloren. Wie sich Pokal-Euphorie anfühlt, weiß die Mannschaft dennoch. In der Saison 2024/25 schaltete Borussia auf dem Weg ins Viertelfinale zwei Bundesligisten aus, bevor sie im Hamburger Volksparkstadion vor 16.000 Zuschauern dem HSV mit 0:2 unterlag. „Es war damals eine tolle Pokal-Reise, über die wir immer wieder geredet haben“, berichtet Spengler. „Mittlerweile ist das aber schon zwei Jahre her, und wir haben Lust darauf, so etwas noch mal zu erleben. Es wird Zeit, dass wir neue Erinnerungen schaffen“, betont er. Mit einem Erfolg und dem Einzug in die Hauptrunde könnte es direkt zum möglichen Aufeinandertreffen mit den Frauen des FC Bayern München oder VfL Wolfsburg kommen.

Morgen, 15:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Borussia Mönchengladbach Borussia MG 15:30 live PUSH