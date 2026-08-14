Borussia kämpft gegen Duisburg um die DFB-Pokal-Hauptrunde

Der Sehnsuchtsort DFB-Pokal ist für die Frauen von Borussia Mönchengladbach zum Greifen nah. Zwischen ihnen und der Hauptrunde steht nur noch ein Team. Am Samstag geht es um 15.30 Uhr in den Play-offs gegen die Frauen des MSV Duisburg, der zur Teilnahme an der ersten Pokalrunde berechtigt. Damit will man an die erfolgreiche Pokal-Saison bei der bisher letzten Teilnahme 2024/25 anknüpfen.
Die Borussia-Frauen gehen mit Rückenwind in die Partie gegen die Zebras. Am vergangenen Samstag fegte das Team mit 4:1 über Turbine Potsdam hinweg und sicherte sich den ersten Sieg der neuen Zweitliga-Saison. Fiona Itgenshorst, Mia Giesen, Pauline Deutsch und Imke Kessels erzielten die vier Treffer. Ein wichtiges Signal nach der 1:2-Auftaktniederlage in der Liga gegen Carl-Zeiss Jena. Jetzt steht Pokal auf dem Programm. „Pokalspiele sind immer etwas Besonderes“, sagt Trainer Jonas Spengler. „Trotzdem versuchen wir, uns nicht anders vorzubereiten als auf ein normales Ligaspiel“, fügt er an.
Auch in der vergangenen Saison mussten die Borussia-Frauen schon in die Play-offs. Damals ging die Partie gegen den BVB mit 1:3 verloren. Wie sich Pokal-Euphorie anfühlt, weiß die Mannschaft dennoch. In der Saison 2024/25 schaltete Borussia auf dem Weg ins Viertelfinale zwei Bundesligisten aus, bevor sie im Hamburger Volksparkstadion vor 16.000 Zuschauern dem HSV mit 0:2 unterlag. „Es war damals eine tolle Pokal-Reise, über die wir immer wieder geredet haben“, berichtet Spengler. „Mittlerweile ist das aber schon zwei Jahre her, und wir haben Lust darauf, so etwas noch mal zu erleben. Es wird Zeit, dass wir neue Erinnerungen schaffen“, betont er. Mit einem Erfolg und dem Einzug in die Hauptrunde könnte es direkt zum möglichen Aufeinandertreffen mit den Frauen des FC Bayern München oder VfL Wolfsburg kommen.
Zuvor folgt aber erst der zweite Play-off-Anlauf und wieder muss man gegen ein Team aus dem Ruhrgebiet ran. Der MSV Duisburg hat sich über den Erfolg im Niederrheinpokal für die Play-offs qualifiziert. Zuletzt machte die Mannschaft aber eine sportliche Talfahrt durch. 2024 stieg man aus der Frauen-Bundesliga ab und konnte die finanziellen Auflagen für die 2. Liga nicht stemmen. So ging es für den MSV bis in die Niederrheinliga hinunter, die man 2025/26 gewann und den Aufstieg in die Regionalliga schaffte.
Doch warum muss die Borussia überhaupt in ein Play-off, wenn man doch Teil der 2. Frauen-Bundesliga ist? Durch die Modusänderung des DFB-Pokals zur Saison 2024/25 haben jetzt nicht mehr automatisch alle 1. und 2. Ligisten sowie Landespokalsieger einen festen Startplatz in der Hauptrunde. Die vorherige erste Runde wurde durch eine Play-off-Runde ersetzt, in der die Teams um das Ticket für die neue Hauptrunde kämpfen. Zu den Play-off-Teams zählt auch die Borussia, die ihre Zweitliga-Saison 2025/26 auf Platz zwölf außerhalb der fest qualifizierten Plätze abschloss.
Spengler erwartet von seinem Team vor allem Einsatz und Zielstrebigkeit. „Die Basiselemente wie Laufbereitschaft, Intensität und Zweikampfverhalten müssen stimmen. Ich möchte, dass wir uns viele Torchancen erspielen und gleichzeitig defensiv stabil stehen. Wir müssen zeigen, dass wir das klassenhöhere Team sind“. Am Personal für die Partie gegen Duisburg ändert sich im Vergleich zur Liga wenig. Weiterhin verzichten muss Trainer Spengler auf Kapitänin Kristina Bartsch, Anna Margraf, Luca Graf und Sofia Cava Marin. Aus der zweiten Mannschaft rückt für das Spiel Brianna Fee in den Kader auf.