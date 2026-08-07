Borussia Hückelhoven setzt nach Aufstieg auf ruhigen Aufbau

Der Aufstieg als Tabellenzweiter war der verdiente Lohn einer starken Saison. Nun will sich Borussia Hückelhoven in der Kreisliga B1 etablieren. Trainer Sven Ingendorn setzt auf Geduld, mannschaftliche Geschlossenheit und einen breiten Kader.
Mit viel Selbstvertrauen, aber realistischen Erwartungen startet Borussia Hückelhoven in die Saison 2026/27 der Kreisliga B1 Heinsberg. Nach Platz zwei in der Kreisliga C1 und dem damit verbundenen Aufstieg steht für Trainer Sven Ingendorn nun zunächst der Klassenerhalt im Mittelpunkt.
Entsprechend positiv fällt sein Fazit der vergangenen Spielzeit aus. „Mit der vergangenen Saison kann man hochzufrieden sein. Zielvorgabe war Platz 3 bis 5 und wenn man am Ende als Tabellenzweiter aufsteigt, kann man nur zufrieden sein“, sagt der Trainer. Besonders hebt er hervor, dass die Mannschaft die Rückrunde ohne etatmäßigen Torwart bestreiten musste. „Vor allem, da wir zur Rückrunde ohne einen Torwart waren und Patrick Salaw sich zur Verfügung stellte, um in der Rückrunde das Tor zu hüten.“
Die Vorbereitung begann am 12. Juli und verläuft bislang nach Plan. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut“, berichtet Ingendorn. Auch die bisherigen Ergebnisse stimmen optimistisch. Bei der Stadtmeisterschaft Hückelhoven setzte sich Borussia mit 2:1 gegen Germania Hilfarth und 1:0 gegen den SV Baal durch und erreichte die nächste Runde. Hinzu kommt ein überzeugender 4:0-Testspielerfolg gegen den B-Liga-Absteiger Birgelen. Weitere Testspiele gegen Birgelen und Effeld stehen ebenso auf dem Programm wie das Halbfinale der Stadtmeisterschaft gegen Grün-Weiß Schaufenberg und das Pokalspiel gegen Wassenberg.
Einzelne Spieler möchte Ingendorn nach dem Aufstieg bewusst nicht herausheben. „Einen Spieler bei einem Aufstieg zu loben, wäre falsch. Die Mannschaft hat den Aufstieg geholt und erhält auch dementsprechend das Lob.“
Auch für die neue Saison formuliert der Trainer klare Prioritäten. „Ein klares Ziel mit der jungen Truppe ist erst mal der Klassenerhalt als Aufsteiger.“ Gleichzeitig soll der Blick nicht ausschließlich nach unten gehen. „Trotzdem wollen wir versuchen, nicht nur nach unten zu gucken und uns auch in der B-Liga zu festigen.“ Ingendorn rechnet damit, dass seine Mannschaft Zeit benötigen wird, um sich an das höhere Niveau zu gewöhnen. Deshalb setzt er auf einen großen Kader. „Die Saison ist lang und viele Mannschaften leiden leider immer zum Ende hin an Verletzungen etc. Daher haben wir einen großen Kader, um dieses Problem hoffentlich aus dem Weg zu gehen.“
Als klaren Favoriten auf die Meisterschaft sieht der Trainer den SC Wegberg. „SC Wegberg ist klarer Aufstiegsfavorit. Sie haben sich sehr gut verstärkt. Wer den Transfermarkt beobachtet hat, weiß, dass das keine schlechten Spieler sind.“ Zudem verweist er auf die erfolgreiche A-Jugend des Vereins, aus der weitere Talente in den Seniorenbereich nachgerückt seien.
Personell hat sich in Hückelhoven einiges verändert. Mehrere Spieler, darunter Marc Bräuer, Jona Kahn, Moritz Prüter, Alexander Badura, Jan Schächer, Erik Jansen und Joel Ribeiro, stehen aufgrund von Verletzungen, Studium oder dem Karriereende nicht mehr zur Verfügung, bleiben dem Verein teilweise jedoch erhalten.
Verstärkung erhält Ingendorn durch Co-Trainer Oliver Burghardt, der bereits zur Rückrunde von Grün-Weiß Schaufenberg nach Hückelhoven wechselte. Zudem wurden zahlreiche Neuzugänge verpflichtet: Thomas Eichwald (VfL Tönisforst), Jason Heinen (SV Schwanenberg), Jonah Scheeren (VfJ Ratheim), Luca Moutarde (Concordia Haaren), Cedric Donners (SV Venrath), Nino Kennerknecht (eigene Jugend), Fabian Turk (SV Venrath), Phil Melzer (SV Schwanenberg), Nevio Topp (Viktoria Doveren), Nico Grates (SC Erkelenz), Eser Acikgöz (SV Helpenstein), Andre Ortmanns (Randerath-Porselen), Nils Ingendorn (Germania Rurich), Erkan Aksoy (VfJ Ratheim) sowie Syaar Alebrahem (SC Erkelenz).
Zu möglichen strukturellen oder sportpolitischen Entwicklungen im Verband möchte sich Ingendorn hingegen nicht äußern. Seine Antwort fällt knapp aus: „Da enthalte ich mich und konzentriere mich auf die Mannschaft.“