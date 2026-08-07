Borussia Hückelhoven setzt nach Aufstieg auf ruhigen Aufbau Als Aufsteiger zählt zunächst der Klassenerhalt – großer Umbruch im Kader. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sophie Latour

Der Aufstieg als Tabellenzweiter war der verdiente Lohn einer starken Saison. Nun will sich Borussia Hückelhoven in der Kreisliga B1 etablieren. Trainer Sven Ingendorn setzt auf Geduld, mannschaftliche Geschlossenheit und einen breiten Kader.

Mit viel Selbstvertrauen, aber realistischen Erwartungen startet Borussia Hückelhoven in die Saison 2026/27 der Kreisliga B1 Heinsberg. Nach Platz zwei in der Kreisliga C1 und dem damit verbundenen Aufstieg steht für Trainer Sven Ingendorn nun zunächst der Klassenerhalt im Mittelpunkt. Entsprechend positiv fällt sein Fazit der vergangenen Spielzeit aus. „Mit der vergangenen Saison kann man hochzufrieden sein. Zielvorgabe war Platz 3 bis 5 und wenn man am Ende als Tabellenzweiter aufsteigt, kann man nur zufrieden sein“, sagt der Trainer. Besonders hebt er hervor, dass die Mannschaft die Rückrunde ohne etatmäßigen Torwart bestreiten musste. „Vor allem, da wir zur Rückrunde ohne einen Torwart waren und Patrick Salaw sich zur Verfügung stellte, um in der Rückrunde das Tor zu hüten.“

Die Vorbereitung begann am 12. Juli und verläuft bislang nach Plan. „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut“, berichtet Ingendorn. Auch die bisherigen Ergebnisse stimmen optimistisch. Bei der Stadtmeisterschaft Hückelhoven setzte sich Borussia mit 2:1 gegen Germania Hilfarth und 1:0 gegen den SV Baal durch und erreichte die nächste Runde. Hinzu kommt ein überzeugender 4:0-Testspielerfolg gegen den B-Liga-Absteiger Birgelen. Weitere Testspiele gegen Birgelen und Effeld stehen ebenso auf dem Programm wie das Halbfinale der Stadtmeisterschaft gegen Grün-Weiß Schaufenberg und das Pokalspiel gegen Wassenberg. Einzelne Spieler möchte Ingendorn nach dem Aufstieg bewusst nicht herausheben. „Einen Spieler bei einem Aufstieg zu loben, wäre falsch. Die Mannschaft hat den Aufstieg geholt und erhält auch dementsprechend das Lob.“