In Hückelhoven findet die Hallenstadtmeisterschaft wieder statt. – Foto: Marwin Wolf

Borussia Hückelhoven lädt zum Budenzauber Der Hückelhovener Verein bettet die Ausrichtung der Hallenstadtmeisterschaft in die Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen ein. Titelverteidiger ist der SV Roland Millich.

Eingebettet in seine Jubiläums-Veranstaltungsreihe „100 Jahre Borussia Hückelhoven“ richtet der Verein in der Ratheimer Sporthalle die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball aus. Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung findet nun wieder eine „SM“ statt. Das gesamte Turnier wird am Sonntag ausgespielt, wobei der erste Anpfiff um 11 Uhr erfolgt. Wird der Turnierplan eingehalten, so sollen ab 17 Uhr die beiden Halbfinalbegegnungen starten, das Finale beginnt um 17.40 Uhr. Insgesamt nehmen elf Vereine am Turnier teil, aufgeteilt in zwei Gruppen. Die jeweils beiden besten Teams qualifizieren sich für die Vorschlussrunde.

Gruppe A besteht fast ausschließlich aus Mannschaften der Kreisliga B. So stehen sich Germania Hilfarth, SV Brachelen, Germania Rurich, die SG Baal/Doveren und Viktoria Kleingladbach gegenüber. Hinzu kommt aus der Kreisliga D noch Grün-Weiß Schaufenberg. Alle drei Hückelhovener A-Ligisten spielen in Gruppe B. Hier duellieren sich der VfJ Ratheim, der SV Roland Millich und Ay-Yildizspor Hückelhoven aus dem Kreisoberhaus, mit dem B-Ligisten TuS Jahn Hilfarth und Gastgeber Borussia Hückelhoven, der aktuell in der Kreisliga C unterwegs ist. Titelverteidiger geht es locker an