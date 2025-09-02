Borussia holt U19-Knipser Danfa vom Berliner AK

Dass ein Talent derart für Furore sorgt, das nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wird, kommt nur selten vor. Iaia Manco Danfa hat beim Berliner AK eine atemberaubende Quote erreicht. Nun wechselt er zu Borussia Mönchengladbach – so plant sie mit dem 18-Jährigen.
Iaia Manco Danfa ist durchaus ein Phänomen. Für Viktoria Berlin ließ er 2023/24 bereits mit zehn Scorerpunkten in elf Spielen in der U17-Bundesliga aufhorchen, doch das sollte nichts sein gegen die Quote des Angreifers für den Berliner AK in der neuen U19-Nachwuchsliga: 31-mal war Danfa vergangene Saison in 26 Partien erfolgreich, alle 75 Minuten schlug er zu.
Borussia Mönchengladbach war entsprechend nicht der erste Klub, der auf Danfa aufmerksam wurde. Zuletzt gab es noch Berichte, dass Werder Bremen sich intensiv um eine Verpflichtung des 18-Jährigen aus Guinea-Bissau bemühe. Doch am Montag absolvierte Danfa den Medizincheck in Gladbach und unterschrieb bei Borussia, davon zeugt ein Foto bei X, ehemals Twitter. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.
Auch wenn seine Torquote verheißungsvoll ist, soll Danfa am Anfang keine zu hohe Erwartungshaltung auferlegt werden, nach Informationen unserer Redaktion wird er sich erst einmal in der U19 akklimatisieren, um sich dort mittelfristig für die U23 zu empfehlen. Dass ein Talent, das nicht einem Nachwuchsleistungszentrum entstammt, sich derart in den Fokus spielt, kommt heutzutage selten vor.
Die Borussen wollten Danfa unbedingt, weil ein Spieler mit seinem Profil im Übergang vom Jugend- zum Seniorenbereich so noch nicht vorhanden ist. Er ist kein Dribbler wie Kilian Sauck, der am liebsten von links ins Zentrum zieht, und kein klarer Zielspieler wie Jan Urbich, der mit neun Toren in seinen ersten sechs Einsätzen für die U23 für Furore gesorgt hat – sondern bewegt sich irgendwo in der Mitte dieses Spektrums.
Im vergangenen Winter entstand ein kleiner Hype um Danfa, als „transfermarkt.de“ ihm einen Platz im Talente-Adventskalender des Portals widmete. Zuvor war ihm unter anderem ein Viererpack bei einem 9:3 gegen Hansa Rostock gelungen. „Ich nehme jede Herausforderung an, die mir geboten wird. Mir ist es wichtig, beständig zu trainieren, zu spielen und mich stetig zu verbessern“, wurde Danfa damals zitiert. Sein Vorbild in Sachen Arbeitsmoral: Cristiano Ronaldo.
Nun soll er, frei von irgendwelchen Etikettierungen, erst einmal in Ruhe ankommen in Gladbach. Offen ist, ob Danfa am Mittwoch direkt mitwirken wird im Testspiel der U19 gegen eine Auswahl des luxemburgischen Fußballverbandes. In der DFB-Nachwuchsliga ist Oliver Kirchs Mannschaft am 13. September wieder im Einsatz, auswärts beim SV Meppen.