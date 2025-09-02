Borussia holt U19-Knipser Danfa vom Berliner AK

Die Borussen wollten Danfa unbedingt, weil ein Spieler mit seinem Profil im Übergang vom Jugend- zum Seniorenbereich so noch nicht vorhanden ist. Er ist kein Dribbler wie Kilian Sauck, der am liebsten von links ins Zentrum zieht, und kein klarer Zielspieler wie Jan Urbich, der mit neun Toren in seinen ersten sechs Einsätzen für die U23 für Furore gesorgt hat – sondern bewegt sich irgendwo in der Mitte dieses Spektrums.

Im vergangenen Winter entstand ein kleiner Hype um Danfa, als „transfermarkt.de“ ihm einen Platz im Talente-Adventskalender des Portals widmete. Zuvor war ihm unter anderem ein Viererpack bei einem 9:3 gegen Hansa Rostock gelungen. „Ich nehme jede Herausforderung an, die mir geboten wird. Mir ist es wichtig, beständig zu trainieren, zu spielen und mich stetig zu verbessern“, wurde Danfa damals zitiert. Sein Vorbild in Sachen Arbeitsmoral: Cristiano Ronaldo.

Nun soll er, frei von irgendwelchen Etikettierungen, erst einmal in Ruhe ankommen in Gladbach. Offen ist, ob Danfa am Mittwoch direkt mitwirken wird im Testspiel der U19 gegen eine Auswahl des luxemburgischen Fußballverbandes. In der DFB-Nachwuchsliga ist Oliver Kirchs Mannschaft am 13. September wieder im Einsatz, auswärts beim SV Meppen.