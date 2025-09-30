Borussia Hildesheim ll mit erstem Dreier

Borussia II feierte den ersten Saisonsieg und verließ damit die rote Laterne. Nico Konrad (2.) brachte die Hausherren früh in Führung, doch Mensur Berisha (6.) und Andreas Naujokat (44.) drehten das Spiel für Elze. Nach der Pause kippte die Partie durch Treffer von Adam Doggui (53., ET), Nikita Root (66.) und einem weiteren Borussen-Treffer (77.). Borussia II steht nun mit 6 Punkten auf Rang 14, Elze bleibt mit 5 Zählern Vorletzter.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Föhrste. Bereits zur Pause stand es 3:3, ehe Machtsum in Halbzeit zwei den Siegtreffer nachlegte. Damit baut die SpVgg ihr Punktekonto auf 13 aus (Platz 7), während Föhrste weiter sieglos bleibt und mit nur 4 Punkten Tabellenletzter ist.

___

PSV GW Hildesheim – RSV Achtum 6:1

Der PSV feierte einen Kantersieg und verließ die Abstiegsränge. Besonders in der zweiten Hälfte drehte die Mannschaft auf und ließ Achtum keine Chance. Die Grün-Weißen verbesserten sich auf Platz 8 (10 Punkte), Achtum rutschte nach der deutlichen Niederlage mit 9 Punkten auf Rang 12 ab.

Nach zuletzt schwachen Auftritten zeigten die Grün-Weißen eine starke Offensivleistung und verschafften sich im Tabellenkeller Luft. Achtum dagegen konnte nach dem frühen Schock durch schwere Verletzungen zweier Spieler nicht mehr entscheidend gegenhalten.

PSV-Trainer Miguel Ponier beschrieb die besondere Situation: „Heute war es bei uns sehr turbulent, weil wir drei Spiele auf der Anlage hatten. Aber im Endeffekt wurde das Spiel natürlich überschattet von den Bandverletzungen beim Gegner. Nach 15 Minuten hatten wir wohl einen Kreuzbandriss und einen Schienbein-Wadenbeinbruch, da musste der Krankenwagen kommen. Das überschattet natürlich das ganze Spiel.“

Trotzdem zeigte sich seine Mannschaft in Spiellaune: „Wir hatten die komplette Kontrolle, haben uns die Chancen rausgespielt und waren vor dem Tor eiskalt. Man hat gemerkt, dass die Jungs die Wut aus den letzten Niederlagen in positive Energie umgemünzt haben.“ Zur Deutlichkeit des Erfolges meinte Ponier: „Auch die Höhe geht komplett in Ordnung. Aber sportlich kann man nach diesen Verletzungen wenig sagen, da hofft man einfach nur, dass beide Spieler so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen.“

Für den PSV war es ein wichtiger Befreiungsschlag, der sie mit nun 10 Punkten auf Rang 8 bringt. Achtum bleibt bei 9 Zählern und rutscht in die gefährliche Zone ab.