Borussia Hildesheim ll mit erstem Dreier

Am 8. Spieltag der Kreisliga Hildesheim verteidigte RW Ahrbergen mit einem 2:0 gegen den TuS Lühnde die Tabellenführung, während Concordia Hildesheim durch ein klares 4:0 beim FSV Algermissen ebenfalls oben dranblieb. Alfeld II setzte sich im Spitzenspiel mit 4:2 gegen den 1. FC Sarstedt durch und schob sich dadurch auf Rang drei vor. Der SC Drispenstedt feierte einen 3:1-Auswärtssieg beim VfL Nordstemmen, wohingegen der TSV Deinsen mit einem 4:1 über Teutonia Sorsum wichtige Punkte im Mittelfeld sammelte. Einen Kantersieg landete der PSV GW Hildesheim mit 6:1 gegen den RSV Achtum, während Föhrste im Kellerduell trotz dreier eigener Treffer mit 3:4 gegen die SpVgg Hüdd.-Machtsum unterlag. Zudem konnte Borussia Hildesheim II mit einem 4:2-Erfolg über den SSV Elze erstmals in dieser Saison dreifach punkten.
Borussia II feierte den ersten Saisonsieg und verließ damit die rote Laterne. Nico Konrad (2.) brachte die Hausherren früh in Führung, doch Mensur Berisha (6.) und Andreas Naujokat (44.) drehten das Spiel für Elze. Nach der Pause kippte die Partie durch Treffer von Adam Doggui (53., ET), Nikita Root (66.) und einem weiteren Borussen-Treffer (77.). Borussia II steht nun mit 6 Punkten auf Rang 14, Elze bleibt mit 5 Zählern Vorletzter.
___
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Föhrste. Bereits zur Pause stand es 3:3, ehe Machtsum in Halbzeit zwei den Siegtreffer nachlegte. Damit baut die SpVgg ihr Punktekonto auf 13 aus (Platz 7), während Föhrste weiter sieglos bleibt und mit nur 4 Punkten Tabellenletzter ist.
___
Der PSV feierte einen Kantersieg und verließ die Abstiegsränge. Besonders in der zweiten Hälfte drehte die Mannschaft auf und ließ Achtum keine Chance. Die Grün-Weißen verbesserten sich auf Platz 8 (10 Punkte), Achtum rutschte nach der deutlichen Niederlage mit 9 Punkten auf Rang 12 ab.
Nach zuletzt schwachen Auftritten zeigten die Grün-Weißen eine starke Offensivleistung und verschafften sich im Tabellenkeller Luft. Achtum dagegen konnte nach dem frühen Schock durch schwere Verletzungen zweier Spieler nicht mehr entscheidend gegenhalten.
PSV-Trainer Miguel Ponier beschrieb die besondere Situation: „Heute war es bei uns sehr turbulent, weil wir drei Spiele auf der Anlage hatten. Aber im Endeffekt wurde das Spiel natürlich überschattet von den Bandverletzungen beim Gegner. Nach 15 Minuten hatten wir wohl einen Kreuzbandriss und einen Schienbein-Wadenbeinbruch, da musste der Krankenwagen kommen. Das überschattet natürlich das ganze Spiel.“
Trotzdem zeigte sich seine Mannschaft in Spiellaune: „Wir hatten die komplette Kontrolle, haben uns die Chancen rausgespielt und waren vor dem Tor eiskalt. Man hat gemerkt, dass die Jungs die Wut aus den letzten Niederlagen in positive Energie umgemünzt haben.“ Zur Deutlichkeit des Erfolges meinte Ponier: „Auch die Höhe geht komplett in Ordnung. Aber sportlich kann man nach diesen Verletzungen wenig sagen, da hofft man einfach nur, dass beide Spieler so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen.“
Für den PSV war es ein wichtiger Befreiungsschlag, der sie mit nun 10 Punkten auf Rang 8 bringt. Achtum bleibt bei 9 Zählern und rutscht in die gefährliche Zone ab.
___
Im Spitzenspiel setzte sich Alfeld II gegen Sarstedt durch. Mika Gernandt (20., 35.), Finn Joel Hirsch (55.) und Maurice Wittek (75.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die damit auf 16 Punkte klettern (Platz 3). Für Sarstedt trafen Aras Daoud (44.) und Torjäger Peman Gangir (70.), der nun bei 7 Saisontreffern steht. Sarstedt bleibt mit 14 Punkten Fünfter.
___
Nordstemmen ging zwar durch Nadim Manasra (38.) in Führung, doch Drispenstedt drehte die Partie in Hälfte zwei. Faisel Rachidi (49., 58.) und Berdan Yilmaz (54.) sorgten für den Auswärtssieg. Drispenstedt bleibt damit im oberen Bereich (16 Punkte, Platz 4), während Nordstemmen bei 9 Zählern im unteren Mittelfeld hängt.
Trainer Christian Knöbl konnte das Ergebnis kaum fassen: „Unfassbar, dass wir dieses Spiel verloren haben. Wir waren über 80 Minuten lang die bessere Mannschaft, hätten in der ersten Halbzeit schon 3:0 oder 4:0 führen müssen.“ Der Coach sah die bis dato stärkste Leistung seines Teams: „Gegen Drispenstedt haben die Jungs die beste Hälfte gespielt, die sie bisher in dieser Saison gezeigt haben.“
Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie: „Unser Innenverteidiger verstolpert den Ball im Strafraum, Drispenstedt nutzt das zum Ausgleich. Das hat uns völlig aus dem Tritt gebracht – innerhalb von sechs Minuten fallen zwei weitere Gegentore.“ Danach zeigte Nordstemmen zwar Moral, verpasste es aber, zurückzuschlagen: „Wir haben extrem Druck gemacht, hatten hundertprozentige Chancen, vergeben sie aber leichtfertig – übers Tor, auf den Keeper, neben das Tor. Ein absoluter Chancenwucher.“
Knöbls Fazit fiel entsprechend bitter aus: „80 Minuten Spielkontrolle reichen nicht, wenn du zehn Minuten nicht aufpasst. Drispenstedt hat das clever gemacht und tapfer verteidigt, für uns war es ein ganz, ganz bitterer Nachmittag.“
___
Concordia rehabilitierte sich eindrucksvoll für die Niederlage der Vorwoche und gewann deutlich in Algermissen. Schon zur Pause führten die Gäste durch Treffer von K.A. (9.), Amado Möhle (23.) und K.A. (49.). Den Schlusspunkt setzte Timugin Bozkurt (86.). Concordia bleibt mit 16 Punkten Zweiter, Algermissen (14 Punkte) ist Sechster.
___
Der Spitzenreiter ließ sich nicht beirren und gewann souverän. Aaron Christoph Binder (18.) und Nicholas Haberstroh (20.) stellten schon früh die Weichen auf Sieg. Mit 18 Punkten bleibt RW Ahrbergen Erster, während Lühnde mit 6 Punkten auf Rang 13 verharrt.
___
Elias Noam Körner war mit einem Doppelpack (25., 45.) der Matchwinner für den TSV Deinsen. Zuvor hatte Davit Tchabashvili (10.) getroffen, ehe Milan Ander (85.) den Schlusspunkt setzte. Für Sorsum traf Leon-Malte Schrader (76.). Deinsen klettert damit auf Platz 9 (10 Punkte), Sorsum fällt mit 9 Zählern auf Rang 11 zurück. Körner steht nun mit 8 Treffern in der Torjägerliste gleichauf mit Mahdy Kawar und Roberto Cid-Valdes.