Borussia Hildesheim II eröffnet gegen Concordia den 2. Spieltag

Am kommenden Wochenende steht der 2. Spieltag der Kreisliga Hildesheim an. Los geht es am Sonntagmittag mit der Partie zwischen VfV Borussia 06 Hildesheim II und Concordia Hildesheim. Am Nachmittag folgen gleich mehrere brisante Duelle, unter anderem das Heimspiel von Alfeld II gegen Drispenstedt und Sarstedt gegen Lühnde. Der Spieltag schließt am Mittwoch mit der Partie zwischen RW Ahrbergen und dem TSV Deinsen.
VfV Borussia 06 Hildesheim II – FC Concordia Hildesheim (So, 12:00 Uhr)
Borussia II startete mit einem 1:1 gegen den SC Drispenstedt in die Saison. Concordia musste sich dagegen mit 0:2 beim TuS Lühnde geschlagen geben. Beide Teams wollen nun im Duell den ersten Saisonsieg einfahren.
___
TSV Föhrste – FSV Algermissen (So, 15:00 Uhr)
Föhrste unterlag am 1. Spieltag auswärts mit 0:2 beim VfL Nordstemmen. Auch Algermissen blieb ohne Punkte, beim 1:4 gegen den SSV Elze setzte es eine klare Niederlage. Für beide Mannschaften geht es darum, die ersten Zähler zu sammeln.
___
PSV GW Hildesheim – VfL Nordstemmen (So, 15:00 Uhr)
Grün-Weiß Hildesheim startete mit einem 0:3 beim TSV Deinsen. Nordstemmen hingegen besiegte Föhrste 2:0 und will nun den zweiten Sieg in Folge einfahren.
SV Alfeld II – SC Drispenstedt (So, 15:00 Uhr)
Alfelds Reserve kam beim 0:3 in Sarstedt unter die Räder und sucht nach Wiedergutmachung. Drispenstedt spielte 1:1 gegen Borussia II und könnte sich mit einem Auswärtserfolg oben festsetzen.
___
1. FC Sarstedt – TuS Lühnde (So, 15:00 Uhr)
Sarstedt erwischte mit einem klaren 3:0 gegen Alfeld II einen guten Start. Lühnde siegte 2:0 gegen Concordia und steht ebenfalls mit drei Punkten da. Das direkte Aufeinandertreffen zweier Auftaktsieger verspricht Spannung.
___
RSV Achtum – SV Teutonia Sorsum (So, 15:00 Uhr)
Achtum verlor zum Auftakt deutlich mit 0:4 in Ahrbergen und ist auf Wiedergutmachung aus. Sorsum erkämpfte sich ein 1:1 gegen Hüdd.-Machtsum und will nun den ersten Saisonsieg einfahren.
___
SSV Elze – Spvgg. Hüdd.-Machtsum (So, 15:30 Uhr)
Elze startete mit einem 4:1-Erfolg gegen Algermissen und geht mit Rückenwind ins Heimspiel. Die Gäste aus Hüdd.-Machtsum trennten sich 1:1 von Sorsum und wollen nun auswärts bestehen.
___
SV RW Ahrbergen – TSV Deinsen (Mi, 19:00 Uhr)
Ahrbergen gewann sein erstes Spiel mit 4:0 gegen Achtum und untermauerte seine Ambitionen. Deinsen setzte sich ebenfalls souverän mit 3:0 gegen Grün-Weiß Hildesheim durch. Das Nachholspiel am Mittwoch ist somit ein echtes Spitzenduell zweier Auftaktsieger.