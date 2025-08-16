Borussia Hildesheim II eröffnet gegen Concordia den 2. Spieltag

Am kommenden Wochenende steht der 2. Spieltag der Kreisliga Hildesheim an. Los geht es am Sonntagmittag mit der Partie zwischen VfV Borussia 06 Hildesheim II und Concordia Hildesheim. Am Nachmittag folgen gleich mehrere brisante Duelle, unter anderem das Heimspiel von Alfeld II gegen Drispenstedt und Sarstedt gegen Lühnde. Der Spieltag schließt am Mittwoch mit der Partie zwischen RW Ahrbergen und dem TSV Deinsen.

VfV Borussia 06 Hildesheim II – FC Concordia Hildesheim (So, 12:00 Uhr) Borussia II startete mit einem 1:1 gegen den SC Drispenstedt in die Saison. Concordia musste sich dagegen mit 0:2 beim TuS Lühnde geschlagen geben. Beide Teams wollen nun im Duell den ersten Saisonsieg einfahren.

___ TSV Föhrste – FSV Algermissen (So, 15:00 Uhr) Föhrste unterlag am 1. Spieltag auswärts mit 0:2 beim VfL Nordstemmen. Auch Algermissen blieb ohne Punkte, beim 1:4 gegen den SSV Elze setzte es eine klare Niederlage. Für beide Mannschaften geht es darum, die ersten Zähler zu sammeln.

PSV GW Hildesheim – VfL Nordstemmen (So, 15:00 Uhr) Grün-Weiß Hildesheim startete mit einem 0:3 beim TSV Deinsen. Nordstemmen hingegen besiegte Föhrste 2:0 und will nun den zweiten Sieg in Folge einfahren.





___ ___ SV Alfeld II – SC Drispenstedt (So, 15:00 Uhr) Alfelds Reserve kam beim 0:3 in Sarstedt unter die Räder und sucht nach Wiedergutmachung. Drispenstedt spielte 1:1 gegen Borussia II und könnte sich mit einem Auswärtserfolg oben festsetzen.