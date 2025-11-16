BORUSSIA GEWINNT EINSEITIGE PARTIE

Den Torreigen eröffnete Jan Hammerschmidt in der 14. Spielminute per direkt verwandeltem Freistoß. Zuvor wurde Routinier Martin Saul, nach einem beherzten Solo, an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. In der Folge gab es weitere Chancen für die Hausherren, doch der zweite Treffer wurde erst in der 32. Spielminute durch Elias Hartmann erzielt, der im Anschluss an einen Eckball, ein Anspiel von Christoph Vogt, zum 2:0 nutzte. Die Gastmannschaft hatte zwar den einen und anderen Konter, doch die Neuendorfer Hintermannschaft um den zweiten Neundorfer Routinier Andre Hackethal, der seit Wochen ein hervorragender Organisator der Borussen-Defensive ist, war den Angriffsbemühungen der Gäste in jeder Situation gewachsen. In der 45. Spielminute ließen seit langer Zeit, mal wieder die Engelhardts den Neuendorfer Anhang jubeln. Einen mustergültig gespielten Steckpass von Marcel, vollendete Pascal in alter Manier zum Halbzeitstand von 3:0.

In der zweiten Halbzeit waren gerade zwei Minuten gespielt, da erklang erneut die Tor-Hymne für die Borussia. Philipp Griethe nahm Maß und der Ball schien über der Torlinie. Der souverän und umsichtig leitende Schiedsrichter Volker Glorius konnte den Treffer, nach Rücksprache mit seinem Assistenten aber nicht anerkennen, da der Ball die Torlinie nicht vollständig überquert hatte. In der 51. Spielminute war es dann Jan Hammerschmidt mit seinem zweiten Treffer, der den Spielstand auf 4:0 stellte. Einen langen Pass von Philipp Griethe in die Spitze, konnte er im zweiten Versuch, im Tor unterbringen. Damit waren die Fronten endgültig geklärt und es gab keinen Zweifel daran, dass Neuendorf heute als Sieger vom Platz geht. Ebenfalls mit seinem zweiten Treffer, sorgte Pascal Engelhardt in der 66. Spielminute für das fünfte Tor seiner Mannschaft, nachdem Leon Thriene mit einem Sololauf auf der linken Außenbahn mustergültig vorbereitete.

Einen kleinen Schönheitsfehler hatte die souverän geführte Begegnung der Borussia aber doch. In der 77. Spielminute konnte Dynamo durch Niklas Gerling den Ehrentreffer erzielen und verhinderte somit den Shutout von Timo Hunold. Nach einem Missverständnis in der Neuendorfer Abwehr, erzielte er das 1:5. Am Ende ein kleiner Schönheitsfehler für die Gastgeber, die in einer einseitigen Begegnung immer Herr auf dem eigenen Platz waren und die Partie auch in der Höhe, absolut verdient gewonnen haben. Die ersatzgeschwächten Gäste konnte nicht an die gezeigten Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen und waren am Ende gut bedient, nur fünf Gegentreffer bekommen zu haben.