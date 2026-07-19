Borussia gewinnt deutlich in Wuppertal – Kleindienst schaut nur zu

Gladbach gewinnt beim WSV. – Foto: Jochen Classen

Borussia Mönchengladbach hat ihr erstes Testspiel in der laufenden Sommervorbereitung souverän gewonnen. Beim Oberligisten Wuppertaler SV siegte die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski 6:0 (2:0). Hugo Bolin gelang in der ersten Halbzeit ein Doppelpack, Franck Honorat nach der Pause. Zudem trugen sich Robin Hack und Iaia Manco Danfa in die Torschützenliste ein.

Nicht mit dabei war Gladbachs Kapitän Tim Kleindienst. Der Stürmer, der fast die komplette vergangene Saison aufgrund seiner Knieverletzung verpasst hatte, stieg zwar nach der Ankunft am traditionsreichen Stadion am Zoo mit aus dem Mannschaftsbus, fehlte dann aber auf dem Spielberichtsbogen.

„Im Großen und Ganzen hat mir das Spiel gut gefallen. Ich glaube, dass wir viele Dinge gesehen haben, die wir umsetzen wollten. Wir hatten gutes Tempo im Spiel - mit und gegen den Ball. Wir haben sechs Tore gemacht, hätten aber in meiner Zählung noch sechs weitere schießen müssen. Da haben wir noch Luft nach oben. Aber insgesamt war es eine ansprechende Leistung“, fasste Polanski das erste Testspiel zusammen.

Doch verletzt ist der Routinier nicht, stattdessen trainierte er am Vormittag im Borussia-Park mit den Rekonvaleszenten Zento Uno und Tomas Cvancara. „Er hatte eine gute Einheit. Die andere Variante wäre gewesen, ihm hier ein paar Minuten Spielzeit zu geben. Er hat sich für das Training entschieden, er wird dann das erste Spiel in Essen spielen“, sagte Polanski.

An seiner Stelle besetzte Sommerzugang Icas Lidberg die Position des Stoßstürmers im 4-2-3-1-System. Neben dem Schweden stand von den Zugängen auch Mittelfeldspieler Enzo Leopold in der Startaufstellung.

Lukas Ullrich muss schon nach fünf Minuten vom Feld

Die musste Polanski dann schon nach wenigen Minuten ändern: Lukas Ullrich kam nach einem Luftzweikampf mit Wuppertals Eren Albayrak unglücklich auf dem Boden auf und musste schon in der fünften Spielminute benommen vom Feld genommen werden. Offensiv-Talent Edin Biber übernahm den ungewohnten Job des Linksverteidigers.

Kurz darauf ging Borussia vor 4.600 Zuschauern in Führung: Bolin gelang das erste Tor der neuen Saison, als er in der achten Minute eine Vorlage von Wael Mohya verwertete. In der 15. Minute legte der Schwede mit seinem zweiten erfolgreichen Flachschuss nach.

In einer kurzweiligen Anfangsphase hätte Fritz Fleck auf 3:0 erhöhen können, als er freistehend aus wenigen Metern verzog. Auch Fabio Chiarodia verpasste nach einem schnell ausgeführten Freistoß den dritten Treffer. Auf der anderen Seite hatte Albayrak mit einem Kopfball Wuppertals erste Torchance.

Generell kam der Gastgeber nach einem nervösen Beginn besser zurecht und konnte bis zur Pause weitere Gegentore verhindern. Einmal hatte der WSV allerdings noch Glück, als Bolin aus spitzem Winkel den Pfosten traf. Und Torwart Fotios Adamidis parierte kurz darauf glänzend gegen Fleck. Dafür verzeichnete Wuppertal aber auch selbst noch zwei nennenswerte Abschlüsse.

Sturm-Talent Danfa macht auf sich aufmerksam

Zur zweiten Halbzeit wechselte Polanski einmal komplett durch, neben einigen Talenten kamen nun auch die Zugänge Daniel Batz, Yukhym Konoplia, Jan Leszczynski und David Herold zu ihren Premieren im Gladbach-Trikot.

Auffälligster Borusse war jedoch zunächst Sturm-Talent Danfa, der zwei Hereingaben knapp verpasste, dann mit einem Kopfball und einem Fallrückzieher scheiterte. Auch Florian Neuhaus hatte zwei gute Gelegenheiten, das 3:0 besorgte aber erst Honorat, der einen langen Pass Philipp Sanders gekonnt annahm und einschoss (61.).

Auf der anderen Seite hatte Batz mit einem Flachschuss des eingewechselten Sam Sausmikat leichte Schwierigkeiten. Ansonsten waren die Gladbacher jedoch hoch überlegen. Nachdem Danfa nur durch ein Foul zu bremsen gewesen war, verwandelte Hack den fälligen Elfmeter (65.).

In jener Phase ließen die Borussen noch einige gute Gelegenheiten aus, an der Chancenverwertung wird das Team noch arbeiten müssen. Honorat zeigte, wie es geht: Überlegt verwertete er einen weiteren langen Ball mit der Innenseite zum 5:0. Der Franzose legte zudem wenig später Danfa den sechsten Treffer auf.

Borussia, 1. Halbzeit: Nicolas - Ngoumou, Diks, Chiarodia, Ullrich (5. Biber) - Stöger, Leopold - Fleck, Mohya, Bolin - Lidberg.

Borussia, 2. Halbzeit: Batz - Konoplia, Leszczynski, Schweers, Herold - Nguefack, Sander - Honorat, Neuhaus, Hack - Danfa.

Tore: 0:1 Bolin (8.), 0:2 Bolin (15.), 0:3 Honorat (61.), 0:4 Hack (65., Foulelfmeter), 0:5 Honorat (76.), 0:6 Danfa (83.).

Zuschauer: 4.600.