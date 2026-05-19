Borussia-Frauen verpassen Erfolg zum Saisonabschluss

In der 25. Minute fischte Frehse einen Schuss von Carolin Schraa aus dem linken Eck und verhinderte damit einen erneuten Rückstand. Stattdessen drehten die Fohlen nach einer guten halben Stunde die Partie. Nach einem starken Diagonalball von Zielinski legte Scholten für Arici ab, die nur noch ins leere Tor einschieben musste. Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später sorgte Vanessa Zilligen mit einem Schuss in den rechten oberen Winkel für das 2:2 (37.). Kurz vor der Pause verpasste Sophia Gerber frei stehend die erneute Gladbacher Führung. Im Gegenzug tauchte Schraa frei vor Frehse auf, umkurvte die Torhüterin und schob zum 3:2 für Andernach ein (45.).

Schlagabtausch in der Schlussphase