Borussia-Frauen verpassen Erfolg zum Saisonabschluss

Den Klassenerhalt hatten die Frauen von Borussia Mönchengladbach bereits am vergangenen Wochenende mit einem 4:1-Auswärtssieg beim VfL Bochum perfekt gemacht. Entsprechend konnte die Mannschaft von Trainer Jonas Spengler im letzten Heimspiel gegen die SG Andernach, das im Rahmen des Girls’ Day auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park stattfand, befreit aufspielen. Es wurde ein Torfestival, das die Borussia mit 4:5 verlor. Sie schließt die 2. Bundesliga so mit 31 Punkten auf Platz zehn ab.
Die Fohlen wurden jedoch früh kalt erwischt. Bereits in der dritten Minute brachte VfL-Keeperin Jil Frehse, die wie fünf weitere Spielerinnen nach dem Abpfiff offiziell verabschiedet wurde, Andernachs Malou Müller im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lisa Kossmann sicher zum 1:0 für die Gäste (4.). Andernach blieb auch in der Anfangsphase spielbestimmend. Isabel Pfeiffer verpasste mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze nur knapp das Tor.
Nach einer Viertelstunde fand Borussia besser ins Spiel und kam direkt zur ersten Großchance. Nach einem Zuspiel von Sophia Gerber scheiterte Kiki Scholten aus kurzer Distanz an Bochums Torhüterin Lisa Krupp. Nur wenige Sekunden später setzte sich Lili Jones-Baidoe nach einem langen Ball von Maresa Arici energisch durch und glich mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:1 aus (16.). Nur drei Minuten später tauchte Jones-Baidoe erneut gefährlich auf, setzte einen Heber über Krupp hinweg jedoch knapp neben das Tor. Auch ein Distanzschuss von Yvonne Zielinski verfehlte das Ziel.
In der 25. Minute fischte Frehse einen Schuss von Carolin Schraa aus dem linken Eck und verhinderte damit einen erneuten Rückstand. Stattdessen drehten die Fohlen nach einer guten halben Stunde die Partie. Nach einem starken Diagonalball von Zielinski legte Scholten für Arici ab, die nur noch ins leere Tor einschieben musste. Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später sorgte Vanessa Zilligen mit einem Schuss in den rechten oberen Winkel für das 2:2 (37.). Kurz vor der Pause verpasste Sophia Gerber frei stehend die erneute Gladbacher Führung. Im Gegenzug tauchte Schraa frei vor Frehse auf, umkurvte die Torhüterin und schob zum 3:2 für Andernach ein (45.).
Kurz nach Wiederbeginn nutzten die Gäste ihren ersten gefährlichen Angriff, um die Führung auszubauen. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite war Maren Weingarz am kurzen Pfosten zur Stelle und traf zum 4:2. Borussia gab sich nicht geschlagen. In der 68. Minute brachte Elize Celissen ihre Mannschaft dann wieder heran, als sie den Ball aus 16 Metern ins rechte Eck setzte und auf 3:4 verkürzte. Borussia blieb weiter dran und schaffte tatsächlich erneut den Ausgleich. Nach einem Foul an Zielinski im Strafraum entschied die Schiedsrichterin auf Elfmeter. Lili Jones-Baidoe verwandelte souverän zum 4:4 (78.).
Doch die Gäste hatten noch eine Antwort parat: Nach einem Konter lief Sarah Klyta allein auf Jil Frehse zu und schob den Ball zum 5:4 für Andernach ein (85.). Die Fohlen warfen in der Schlussphase alles nach vorne, der erneute Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen. „Wir wollten zum Saisonabschluss noch einmal viel Energie auf den Platz bringen, das haben wir geschafft. Es ging über 90 Minuten hin und her. Am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, das hat leider nicht sollen sein“, sagte Spengler.
Die 2. Bundesliga der Frauen geht somit in die Sommerpause. Die Saison 2026/27 startet voraussichtlich am 1. August.
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