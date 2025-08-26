Borussia-Frauen starten mit einer Premiere in Frankfurt

Nach gutem Beginn der Gastgeberinnen übernahm Borussia zunehmend die Kontrolle. Mit aggressivem Pressing und energischen Zweikämpfen störten sie früh den Spielaufbau der Hessinnen. Klare Chancen blieben auf beiden Seiten jedoch zunächst aus, da sich beide Offensivreihen schwertaten sich entscheidend durchzusetzen.

Ein Foulelfmeter brachte Gladbach dann in der 31. Minute in Führung. Zuvor bekam Frankfurts Verteidigerin Jana Theijs nach einer Flanke von Sophia Geber den Ball an die Hand. Neuzugang Emma Latus übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0 für Borussia. „Ich habe 45 sehr dominante und bewegliche Minuten erlebt. Da war ich rundum zufrieden. Es war ein völlig verdienter Pausenstand“, sagte Trainer Jonas Spengler. Offensiv kamen die Gastgeber aus Frankfurt im ersten Abschnitt kaum gefährlich vor das Tor der Borussia.

Borussia nach der Pause mit Problemen

Das änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Die Zweitvertretung der Eintracht kam mit viel Schwung aus der Kabine und nutzte die erste Chance zum Ausgleich: Valentina Limani setzte sich auf der rechten Seite durch und legte flach in die Mitte, wo Helene Schäfer nur noch einschieben musste (50.).

Die Gastgeberinnen drückten weiter: Schäfer scheiterte aus kurzer Distanz an Borussias Torhüterin Frehse und setzte den Nachschuss aus spitzem Winkel am Tor vorbei. Kurz darauf verpasste Georgia Stanti eine Hereingabe von Theijs nur um Zentimeter. „Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren wir echt am Schwimmen. Frankfurt war in dieser Phase klar besser“, sagte Spengler.

Borussia meldete sich in der 64. Minute zurück. Nach einem Konter tauchte Geber völlig frei vor dem Tor auf, setzte den Ball jedoch knapp rechts vorbei. Auf der Gegenseite blieb Frankfurt weiter gefährlich. Bednorz traf mit einem wuchtigen Schuss die Latte, wenig später wurde ein Treffer von Limani wegen Abseits zurückgepfiffen.

In der 80. Minute schwächte sich die Eintracht selbst, als Tessa Zimmermann nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl gelang der Borussia allerdings nicht mehr der Siegtreffer. Wenige Sekunden vor dem Ende tauchte Maresa Arici halbrechts völlig frei vor dem Tor auf und setzte den Ball am langen Pfosten vorbei.

„Mit der Gelb-Roten Karte gegen Frankfurt hatten wir wieder Oberwasser und sogar noch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Unterm Strich sind es 50 bis 60 richtig gute Minuten von uns gewesen. Für ein erstes Saisonspiel in Frankfurt – wo wir zuvor nie gepunktet haben – ist das ein sehr positives Ergebnis“, sagte Spengler.