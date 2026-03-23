Borussia-Frauen siegen zum dritten Mal in Folge

Die Borussia-Frauen haben die „Wochen der Wahrheit“ um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bisher bestmöglich genutzt und haben den dritten Sieg in Folge eingefahren. Gegen den tabellenletzten VfR Warbeyen gab es einen 2:1-Erfolg. Damit sind die Fohlen auf den zehnten Tabellenplatz gesprungen und haben somit die Abstiegszone verlassen. Der Vorsprung auf Platz zwölf beträgt aktuell drei Punkte.
Borussias Frauen starteten nach zuletzt zwei Siegen in Serie selbstbewusst ins Heimspiel gegen Warbeyen, spielten von Beginn an zielstrebig nach vorne. Bereits früh ergaben sich erste Chancen: Lili Jones-Baidoe verpasste eine Hereingabe von Sophia Gerber (2. Minute), kurz darauf parierte Warbeyens Torhüterin Elena Milam einen Abschluss von Mia Giesen.
In der neunten Minute belohnten sich die Fohlen für den starken Beginn: Imke Kessels zirkelte einen Freistoß aus rund 16 Metern an der Mauer vorbei ins lange Eck zur 1:0-Führung. Borussia blieb am Drücker und legte nach: Zwar scheiterte Jones-Baidoe zunächst aus kurzer Distanz an Milam (14.), doch nur wenig später stand die Stürmerin goldrichtig und drückte einen missglückten Befreiungsschlag aus fünf Metern zum 2:0 über die Linie (19.).
In der Folge verpasste es das Team von Jonas Spengler, die Führung weiter auszubauen. Mia Giesen ließ eine weitere gute Gelegenheit liegen (41.), und auch Gerber scheiterte kurz vor der Pause nach Vorlage von Jones-Baidoe im Eins-gegen-Eins an Milam (43.).
Nach dem Seitenwechsel kam Warbeyen mit mehreren Wechseln besser ins Spiel und erzielte durch einen Schuss von Narjiss Ahamad in den rechten Winkel den Anschlusstreffer (53.). In der Folge fehlte Borussia etwas die Ruhe im Offensivspiel, während die Gäste trotz mehr Ballbesitz offensiv zu harmlos blieben.
Auf der anderen Seite verpassten Gerber (67.), Maresa Arici (68.) und die eingewechselte Yvonne Zielinski, die Zwei-Tore-Führung wiederherzustellen. So blieb die Partie bis in die Schlussphase hinein spannend, ehe Borussia den Vorsprung über die Zeit brachte und sich mit dem dritten Sieg in Serie weiter Luft im Abstiegskampf verschaffte.
„Wir haben eine sehr dominante erste Halbzeit gespielt und hätten zur Pause eigentlich höher führen müssen“, sagte Trainer Spengler nach der Partie. „In der zweiten Halbzeit verlieren wir etwas an Intensität und das Spiel war plötzlich durch das Gegentor wieder offen. Wichtig war aber dann, ruhig zu bleiben und das Spiel am Ende wieder besser zu kontrollieren. Unter dem Strich zählen die drei Punkte, und dass wir alles weiterhin in der eigenen Hand haben“, betonte der Borussia-Coach.