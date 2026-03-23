Borussia-Frauen siegen zum dritten Mal in Folge

Auf der anderen Seite verpassten Gerber (67.), Maresa Arici (68.) und die eingewechselte Yvonne Zielinski, die Zwei-Tore-Führung wiederherzustellen. So blieb die Partie bis in die Schlussphase hinein spannend, ehe Borussia den Vorsprung über die Zeit brachte und sich mit dem dritten Sieg in Serie weiter Luft im Abstiegskampf verschaffte.

„Wir haben eine sehr dominante erste Halbzeit gespielt und hätten zur Pause eigentlich höher führen müssen“, sagte Trainer Spengler nach der Partie. „In der zweiten Halbzeit verlieren wir etwas an Intensität und das Spiel war plötzlich durch das Gegentor wieder offen. Wichtig war aber dann, ruhig zu bleiben und das Spiel am Ende wieder besser zu kontrollieren. Unter dem Strich zählen die drei Punkte, und dass wir alles weiterhin in der eigenen Hand haben“, betonte der Borussia-Coach.