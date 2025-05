Auch gegen den FC Bayern II gab es keine Punkte für Borussia Mönchengladbachs Frauen. – Foto: Sascha Hohnen

Borussia-Frauen setzen schwache Rückrunde gegen Bayern fort Der Abwärtstrend setzt sich auch beim 1:2 zu Hause gegen die Reserve des FC Bayern München fort. Vorne fehlt die Intensität. Borussia ist theoretisch noch abstiegsbedroht.

Am 24. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga hat die Borussia Mönchengladbach den Abwärtstrend nicht stoppen können. Das Team unterlag der Zweitvertretung des FC Bayern München mit 1:2 (0:1). Damit setzt sich nach der dritten Niederlage in Serie die schwache Rückrunde der Borussinnen fort. Seit dem 9. Februar, als man die SG Andernach zum Auftakt der Rückrunde mit 2:1 schlug, ist Borussia sieglos.

So., 04.05.2025, 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG FC Bayern München FC Bayern II 1 2 Obwohl die Bayern in der Anfangsphase mehr Spielanteile hatten, kam Borussia zur ersten Gelegenheit der Partie. Nach einem langen Ball schloss Miray Cin aus zentraler Position ab, scheiterte aber an FCB-Keeperin Anna Wellmann. Auf der Gegenseite klatschte im Anschluss an eine Münchener Ecke die Kugel nach einer Volleyabnahme an den Querbalken, danach konnte Gladbachs Torhüterin Jil Frehse den Ball sichern.

Borussia kommt besser ins Spiel Nach einer Viertelstunde schienen die Fohlen das Spiel unter Kontrolle zu bekommen, wurden jedoch dann von einem schnellen Gegenangriff der Gäste überrascht. Sarah Ernst schlenzte den Ball vom linken Strafraumeck in den rechten Winkel und brachte die FCB-Frauen in Front (27. Minute). Die Fohlen versuchten, das Heft sofort wieder in die Hand zu nehmen. Mit Ausnahme eines Schusses von Cin, den Wellmann parierte, kamen sie vor der Pause aber zu keinen zwingenden Chancen mehr. „Bei uns hat in der ersten Halbzeit ein wenig die Intensität gefehlt“, monierte Trainer Jonas Spengler.