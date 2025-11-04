Borussia-Frauen in der Krise

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Miray Cin traf nach einem Konter mit einem Distanzschuss den Querbalken. Fast im Gegenzug schlug die 05erinnen erstmals zu. Nach einem langen Ball traf Chiara Bouziane aus 17 Metern wuchtig zum 1:0 unter die Latte (52. Minute). Mit der Führung im Rücken übernahmen die Gastgeberinnen klar das Kommando, während Borussia offensiv kaum noch Akzente setzen konnte.

In der 66. Minute vergab Nadine Anstatt nach einer Flanke von Bouziane freistehend die große Chance zum 2:0, als sie kurzer Distanz volley über das Tor schoss. Wenig später sorgte ein Konter aber doch für die Vorentscheidung. Bouziane legte quer auf Katz, die nur noch ins leere Tor einschieben musste (77.). Damit war der Widerstand der Fohlen gebrochen. Bouziane verpasste in der 84. Minute noch knapp das 3:0, ehe Anstatt nach einer Ecke am zweiten Pfosten per Kopf den Schlusspunkt markierte (87.).

„Nach dem Gegentor haben wir komplett den Faden verloren. Uns hat die defensive Stabilität gefehlt, und im Angriff hatten wir keine Überzeugung. Am Ende waren wir der völlig verdiente Verlierer, weil wir zu viele Chancen zugelassen haben“, bilanzierte Spengler.

In der Tabelle liegt die Borussia mit zwölf Punkten nur noch auf Platz acht, der Vorsprung vor der Abstiegszone liegt bei vier Punkten. Die Tabellenplätze eins und zwei sind erst mal außer Reichweite, allerdings ist der neue Tabellendritte Mainz mit 14 Punkten auch nur zwei Punkte entfernt. Am kommenden Sonntag empfangen die Borussinnen den FC Ingolstadt um 11 Uhr zum nächsten Heimspiel.