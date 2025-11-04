Borussia-Frauen in der Krise

0:5, 0:4 und 0:3 – die Bilanz der drei klaren Niederlagen in den vergangenen vier Spielen liest sich für die Frauen von Borussia Mönchengladbach nicht gerade ermutigend. Auch die Leistung der Borussinnen am Sonntag beim 0:3 beim FSV Mainz 05 verhieß wenig Erbauendes.
Dabei starteten die Gastgeberinnen druckvoll in die Partie und hatten zunächst mehr Ballbesitz. Jana Loeber setzte den Ball früh in aussichtsreicher Position über das Tor. Borussia meldete sich kurz darauf erstmals gefährlich an. Einen Distanzschuss von Kyra van Leeuwe lenkte M05-Keeperin Mamiko Matsumoto über die Latte. In der 25. Minute bot sich Mainz die erste klare Gelegenheit, als Vital Zina Katz frei vor Jil Frehse auftauchte, Borussias Torhüterin blieb im Eins-gegen-eins jedoch die Siegerin.
Anschließend übernahm Borussia vor rund 500 Zuschauern im Bruchwegstadion die Kontrolle, suchte häufiger den Weg nach vorne und schlug mehrere Flanken in den Strafraum, ohne aber daraus Kapital zu schlagen. Ein geblockter Schuss von Kristina Bartsch von der Strafraumgrenze blieb in dieser Phase die beste Möglichkeit. Kurz vor der Pause vergaben die Mainzerinnen dann ihre zweite Großchance: Katz tauchte nach einem Steilpass erneut frei vor Frehse auf, setzte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. „Wir waren in der ersten Halbzeit gut drin, haben viel investiert, aber uns vorne nicht mit klaren Chancen belohnt", sagte Borussia-Trainer Jonas Spengler.
Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Miray Cin traf nach einem Konter mit einem Distanzschuss den Querbalken. Fast im Gegenzug schlug die 05erinnen erstmals zu. Nach einem langen Ball traf Chiara Bouziane aus 17 Metern wuchtig zum 1:0 unter die Latte (52. Minute). Mit der Führung im Rücken übernahmen die Gastgeberinnen klar das Kommando, während Borussia offensiv kaum noch Akzente setzen konnte.
In der 66. Minute vergab Nadine Anstatt nach einer Flanke von Bouziane freistehend die große Chance zum 2:0, als sie kurzer Distanz volley über das Tor schoss. Wenig später sorgte ein Konter aber doch für die Vorentscheidung. Bouziane legte quer auf Katz, die nur noch ins leere Tor einschieben musste (77.). Damit war der Widerstand der Fohlen gebrochen. Bouziane verpasste in der 84. Minute noch knapp das 3:0, ehe Anstatt nach einer Ecke am zweiten Pfosten per Kopf den Schlusspunkt markierte (87.).
„Nach dem Gegentor haben wir komplett den Faden verloren. Uns hat die defensive Stabilität gefehlt, und im Angriff hatten wir keine Überzeugung. Am Ende waren wir der völlig verdiente Verlierer, weil wir zu viele Chancen zugelassen haben“, bilanzierte Spengler.
In der Tabelle liegt die Borussia mit zwölf Punkten nur noch auf Platz acht, der Vorsprung vor der Abstiegszone liegt bei vier Punkten. Die Tabellenplätze eins und zwei sind erst mal außer Reichweite, allerdings ist der neue Tabellendritte Mainz mit 14 Punkten auch nur zwei Punkte entfernt. Am kommenden Sonntag empfangen die Borussinnen den FC Ingolstadt um 11 Uhr zum nächsten Heimspiel.