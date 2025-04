Borussia-Frauen holen Punkt gegen den VfL Bochum

Erste Chance blieb ungenutzt

Nach einem vorsichtigen Abtasten zu Beginn kam Borussia an der Castroper Straße durch Miray Cin nach elf Minuten zu einer ersten Gelegenheit. Ihr Freistoß aus 25 Metern ging knapp über das Tor. In der Folge neutralisiertensich beide Teams im Mittelfeld. In der 25. Minute setzte sich dann aber Kiki Scholten auf dem linken Flügel in Szene. Ihr Schuss aus spitzem Winkel strich nur knapp rechts am Kasten von Bochums Torhüterin Kari Närdemann vorbei. Die Mannschaft von Trainer Jonas Spengler bekam die Partie in dieser Phase immer besser in den Griff. Nach einem Cin-Freistoß setzte Paula Klensmann den Ball per Kopf nur knapp über das Gehäuse (32. Minute). Kurz vor der Pause hatten die Fohlen dann Glück, als Bochums Alina Angerer den Ball aus 16 Metern knapp am linken Pfosten vorbeischoss (41.) und eine Minute später der Pfosten für Borussia-Torhüterin Luisa Palmen rettete.