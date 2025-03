Im Duell mit dem 1. FC Nürnberg gab es keine Punkte für Borussia Mönchengladbach. – Foto: Sascha Hohnen

Borussia-Frauen bekommen gegen „Club“ späten Nackenschlag 2. Liga: Gegen Tabellenführer 1. FC Nürnberg halten die Borussen gut mit und schießen verdient den späten Ausgleich. Doch in letzter Sekunde rutscht der 2:1-Siegtreffer der Franken durch. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga Nürnberg Borussia MG

Bei den Frauen von Borussia Mönchengladbach bahnt sich eine kleine Krise an. Im vierten Spiel in Folge sind sie am Sonntag sieglos geblieben. Am 18. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga hat die Borussia gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:2 (0:0) verloren, zeigte aber gegen den Tabellenführer eine ordentliche Leistung. Gegen den Spitzenreiter der Liga erzielte Mia Giesen zunächst den späten Ausgleich, ehe den Franken doch noch der Sieg gelang.

So., 16.03.2025, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG 1. FC Nürnberg Nürnberg 1 2 Zuvor hatten sich Borussias Frauen sehr lange gut gegen den Favoriten verkauft. Spenglers Team verteidigte leidenschaftlich, ließ kaum Torchancen des Tabellenführers zu und wurde seinerseits mit zunehmender Spieldauer auch offensiv mutiger. Zwanzig Minuten vor dem Ende gelang aber zunächst den Gästen die Führung. Mit aggressivem Pressing erkämpften sie sich den Ball, Top-Torjägerin Medina Desic ließ sich die Chance zum 1:0 nicht entgehen (69. Minute).

Später Ausgleich, doch kein Punkt In der Schlussphase der Begegnung wurde es dann noch einmal emotional. Nach feinem Steckpass von Emily Tichelkamp erzielte die eingewechselte Mia Giesen den umjubelten Ausgleich für die Fohlen (88.). Am Ende jubelten dennoch die Franken: Das Spiel war fast vorbei, da bekamen die Gäste aus Nürnberg noch einen letzten Freistoß zugesprochen. Die Flanke segelte in den Strafraum und nach einigem Gestocher gelang es schließlich Nastassja Lein, den Ball über die Linie zu bringen (90. +4). Es war der 2:1-Siegtreffer und der unerwartete „Lucky Punch“ für den Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga.