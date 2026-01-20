Borussia Emsdetten stellt Weichen für Dömer-Nachfolge

Einer der beiden frisch verpflichteten Torhüter: Yannick Olschewski vom hannoveraner Bezirksligisten TuS Wagenfeld – Foto: TuS Wagenfeld

Vier Jahre war Luca Dömer als Schlussmann bei Borussia Emsdetten gesetzt. Und er ist es auch immer noch. Ab Sommer wird das aber anders sein, denn Dömer verabschiedet sich vom Westfalenligisten und heuert eine Liga höher bei seinem Jugendklub FC Eintracht Rheine an. Trainer Marc Wiethölter und die sportliche Leitung des Vereins haben jedoch bereits erste Lösungen für das entstehende Vakuum auf der Torwartposition präsentiert.

Routinier hängt ein weiteres Jahr dran Eine erfreuliche Nachricht für Wiethölter nach dem Abschied des einen Dömers − der andere Dömer bleibt ihm erhalten. Der andere Dömer, damit ist der 41-jährige Torwart Lars Dömer gemeint. Dömer ist ein eingesessener Borusse und vertritt seinen Namensvetter seit nun fast zwei Jahren auf der Linie. Zwischendurch lief er drei Jahre für den SC Reckenfeld auf − Dömer kommt gebürtig aus Reckenfeld − und feierte mit seinem Heimatklub den Aufstieg in die Kreisliga A. Seit Sommer 2024 ist er zurück am Teekotten. "Er ist als Typ bei uns nicht zu ersetzen. Er lebt Borussia wie kaum ein Zweiter", so Wiethölter bei Heimspiel-Online.

Zwei junge Keeper heizen Konkurrenzkampf an Neben Lars Dömer wird das Torwartteam der Borussen mindestens diese beiden Namen beinhalten: Julian Moczygemba und Yannick Olschewski. Beide Schlussmänner stoßen aus ungewohnten Regionen zu den Rot-Weißen. Angefangen mit Julian Moczygemba. Der stand zuletzt für den SV Holdorf (Bezirksliga Weser-Ems 4) zwischen den Pfosten. Seit einiger Zeit sucht der 21-Jährige, der in Münster studiert, aber nach einem neuen Verein in der Region. Davon bekam Wiethölter Wind und lud den jungen Torwart zum Training ein. Dort habe er es "sehr ordentlich gemacht", lobt sein neuer Coach. Und Moczygemba ist ab sofort verfügbar, da er direkt verpflichtet werden konnte.