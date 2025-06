Borussia Emsdetten schließt Kader mit neuem Mittelstürmer

Borussia Emsdetten hat die letzte offene Personalie im Angriff geklärt: Kürsat Özmen, 26 Jahre alt, wechselt von der SpVgg Beckum zum Westfalenligisten. Für Özmen ist es eine Rückkehr an den Teekotten – und für die Borussen ein Transfer mit Heimatfaktor.

Kurz vor Beginn der Sommervorbereitung hat Borussia Emsdetten den letzten noch offenen Kaderplatz besetzt: Kürsat Özmen wird ab der kommenden Saison für den Westfalenligisten stürmen. Der 26-jährige Angreifer kommt vom Landesliga-Absteiger SpVgg Beckum, wo er trotz des sportlichen Misserfolgs mit 20 Toren in 24 Einsätzen eine eindrucksvolle Saison spielte.

„Wir haben uns letztlich für einen Emsdettener entschieden“, sagt Sportlicher Leiter Hans-Dieter Jürgens, gegenüber heimspiel-online.de. Denn für Özmen bedeutet der Wechsel nicht nur sportlich, sondern auch geografisch eine Rückkehr: Von 2014 bis 2016 war der Offensivspieler bereits in der Jugend der Borussen aktiv. Später führte ihn sein Weg über Eintracht Rheine, Emsdetten 05 und die zweite Mannschaft von Preußen Münster zurück in die Türkei, wo er unter anderem für Malatya Yesilyurt Spor Kulübü aktiv war. Der Traum vom Profifußball wurde dort jedoch jäh durch die Erdbebenkatastrophe im Jahr 2023 beendet.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland schloss sich Özmen zunächst dem SV Mesum an, ehe er im Sommer 2023 in Beckum anheuerte. Dort überzeugte er als verlässlicher Torschütze – und rückte erneut ins Blickfeld seines Jugendvereins. „Wir haben gedacht, dass das eine gute Referenz ist“, betont Jürgens mit Blick auf Özmens Torquote. Auch die persönliche Komponente spielte eine Rolle: „Er wohnt in Emsdetten, fährt fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Platz.“