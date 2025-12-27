Borussia Emsdetten: Mit "zweieinhalb" Neuzugängen in die Vorbereitung

Am 15. Januar wird Marc Wiethölter, Trainer von Borussia Emsdetten, seine Schützlinge aus der sechseinhalb Wochen lange Winterpause holen und zum Trainingsauftakt bitten. Zum Jahreswechsel begrüßen die Dettener zwei Rückkehrer und einen Neuzugang, der frischen Wind in die Offensive der Borussia bringen soll, denn mit nur 15 Toren stellt die Borussia zum Jahreswechsel die schwächste Offensive der gesamten Liga.

Das liegt vor allem an der angespannten Personalsituation in der Angriffsreihe der Dettener und ist vor allem in der Breite noch ausbaufähig. Deswegen hat Borussia Emsdetten auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und sich bei einem Ligakonkurrenten bedient: Vom SV Mesum wechselt Jan Fislage ins Walter-Steinkühler-Stadion. Der 22-Jährige war am Hassenbrock nur Reservist (zehn Joker-Einsätze), hatte mit Julin Muthulingam allerdings auch den treffsichersten Spieler der Westfalenliga vor sich. In Emsdetten erhofft er sich nun mehr Spielzeit. "Er weiß, wo das Tor steht", sagt Marc Wiethölter bei "heimspiel-online.de" über den flexibel einsetzbaren Außenstürmer, den er schon zu seinem damaligen Verein SC Altenrheine lotsen wollte. "Wir waren schon länger mit ihm im Austausch und haben für ihn gekämpft", so Wiethölter weiter. Umso froher sei man jetzt, dass es geklappt hat. Mit dem Transfer von Jan Fislage erklärte Wiethölter die Transferaktivitäten der Borussia vorerst für abgeschlossen. "Wenn noch etwas kommt, muss viel passen. Oder die Spieler müssen aktiv auf uns zukommen."

Mit Laurentiu Tuca hatte Emsdetten bereits im September den ersten Winterneuzugang eingetütet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hatte sich erst im Sommer in Richtung Oberliga zur SpVgg Vreden mit dem Wunsch verabschiedet, sich auf hohem Niveau beweisen zu wollen. Doch der Wechsel kam augenscheinlich zu früh. Nur ein Kurzeinsatz in der Oberliga, sowie 90 Minuten im Kreispokal gegen A-Ligist ASSV Ellewick-Crosewick (beides im August) stehen auf dem Konto Tucas. Im September hatte sich Tuca in Vreden wieder abgemeldet und wird seinem Ex-Club aus Emsdetten ab Januar wieder zur Verfügung stehen.