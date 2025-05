Borussia Emsdetten holt Oberliga-Duo aus Bersenbrück

Zum einen wäre da Mattes Langelage: Der 20-Jährige ist in der Defensive zu Hause und konnte sich nach seinem Wechsel nach Bersenbrück bereits auf Oberliganiveau etablieren. In seiner ersten Saison in der fünften Liga, 2023/24, sammelte er 23 Einsätze. In der Folgesaison bleiben seine Einsatzzeiten jedoch unter Langelages Erwartungen. So begründet sich für ihn auch der Schritt in die Westfalenliga an den Teekotten. Fußballerisch dürfte er sich auch schon im Umfeld auskennen, so spielte Langelage für zwei Saisons im Nachwuchs des FC Eintracht Rheine. "Ich wollte ihn schon vor ein paar Jahren zum SV Mesum holen und hatte ihn immer auf dem Schirm", so Langenstroer im Münsterland-Portal Heimspiel-Online.

Taktisch gibt der Transfer von Langelage seinem baldigen Trainer, Marc Wiethölter kommt im Sommer vom SC Altenrheine nach Emsdetten, mehr Spielraum in der Aufstellung der Hintermannschaft: "Wir brauchten für die Defensive noch etwas mehr Stabilität. Für uns ist das super gut − zumal sich Marc noch nicht entschieden hat, ob er vorwiegend mit Dreier- oder Viererkette agieren wird", sagt Langenstroer.