Borussia Emsdetten angelt sich Gievenbecker Eigengewächs

Fällt für seinen neuen Trainer Marc Wiethölter (r.) in die Kategorie "Königstransfer": David Isaak – Foto: Borussia Emsdetten

Der Westfalenligist Borussia Emsdetten steckt in den Vorbereitungen für die kommende Saison. Ob die Borussia ab Sommer weiterhin in der Westfalenliga auflaufen wird, ist aufgrund der angespannten Lage im Abstiegskampf noch offen. Klar ist hingegen, dass die Defensive am Teekotten mit David Isaak hochklassige Verstärkung erhalten wird.

Isaak ist Gievenbecker Urgestein

Trotz seines noch jungen Alters kann man bei Borussias Neuzugang wohl von einem FCG-Urgestein sprechen. Der 22-Jährige trägt das Gievenbecker Trikot seit 2011, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und führte sein Team in der U19 als Kapitän an. Im Dezember 2023 folgte Isaaks Debüt für die Oberliga-Mannschaft seines Jugendvereins. Seither gehörte der Sechser fest zum Kader der "Ersten" und sammelte insgesamt 39 Einsätze in Liga und Pokal.

Nach zuletzt 23 Einsätzen in der vergangenen Saison gestaltet sich die laufende Spielzeit für den jungen Mittelfeldspieler schwieriger. In der Liga verbucht Isaak derzeit lediglich vier Einwechslungen, nur im Zweitrundenmatch des Kreispokals Münster gegen den A-Ligisten Gelb-Schwarz Hohenholte stand er in der Startelf. Nicht zuletzt die mangelnde Spielzeit dürfte die Tür für einen Wechsel an den Teekotten geöffnet haben.