Als Kreispokalsieger Iserlohn durfte sich Dröschede (in Weiß) im September mit Oberliga-Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 im Westfalenpokal messen. Der Favorit setzte sich allerdings mit 9:1 durch. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Borussia Dröschede verlängert mit Erfolgs-Coach Ercan Linke Letztjähriger Landesliga 2-Vizemeister erneut im Aufstiegskampf. Verlinkte Inhalte LL Westfalen St. 2 Borussia Dröschede Ercan Linke

Unter Chefcoach Ercan Linke, der den FC Borussia Dröschede im Oktober 2022 auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga 2 übernahm, ging es seitdem stetig bergauf. Höhepunkt war Platz 2 in der vergangenen Saison, als die Rückkehr in die Westfalenliga nur knapp aufgrund zwei verlorener Relegationsspiele verpasst wurde. Bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Germania Salchendorf ist auch in der laufenden Spielzeit alles wieder drin, um die achte Westfalenliga-Saison der Vereinsgeschichte zu erreichen (bislang 2020-22, 2012/13 und 2007-11). Zum Jahresende teilt der Verein nun mit, dass der Vertrag mit Linke bis 2027 verlängert wurde.

In der Pressemitteilung heißt es wie folgt: "Ercan Linke übernahm im Oktober 2022 die Trainerposition auf der Emst. Zum damaligen Zeitpunkt stand die 1. Mannschaft auf einem Abstiegsplatz und war in einem bedenklichen Zustand.

Mit seiner mitnehmenden, empathischen und inhaltlichen Herangehensweise brachte der sympathische B-Lizenz-Inhaber Schritt für Schritt Eigenantrieb, Respekt und Biss zurück in das Team. Seine entfachten Funken sprangen über auf Mannschaft, Staff, Clubführung und Anhang. Er erarbeitete sich mit Fachwissen und Fleiß schnell eine enorme Wertschätzung bei den Spielern und im gesamten Verein. Deshalb freuen sich sehr viele Menschen rund um das ESO-Stadion über die vorzeitige Ausweitung der Zusammenarbeit. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt im Frühjahr 2023 ging es mit der Ersten sportlich weiter nach oben. Der Kader wurde unter der Federführung von Ercan Linke nach und nach umgestaltet. Neben sportlichen Kriterien spielten charakterliche Merkmale bei der Auswahl der Spieler eine wichtige Rolle. Schnell entwickelte sich eine veränderte Leistungskultur im Team. Die Spieler vertrauten auf die Wirkung von Training und folgten dem 35-jährigen Coach. Man sieht in den Spielen, dass die Mannschaft einen klaren Plan mit deutlichen Prinzipen verfolgt, ohne das der Individualität Grenzen gesetzt werden. Auch im Umgang mit Rückschlägen und schwierigen Situationen wirkten die Spieler zunehmend gefestigt.