Borussia Dröschede verlängert mit Erfolgs-Coach Ercan Linke

Unter Chefcoach Ercan Linke, der den FC Borussia Dröschede im Oktober 2022 auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga 2 übernahm, ging es seitdem stetig bergauf. Höhepunkt war Platz 2 in der vergangenen Saison, als die Rückkehr in die Westfalenliga nur knapp aufgrund zwei verlorener Relegationsspiele verpasst wurde. Bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Germania Salchendorf ist auch in der laufenden Spielzeit alles wieder drin, um die achte Westfalenliga-Saison der Vereinsgeschichte zu erreichen (bislang 2020-22, 2012/13 und 2007-11).
Zum Jahresende teilt der Verein nun mit, dass der Vertrag mit Linke bis 2027 verlängert wurde.
In der Pressemitteilung heißt es wie folgt:
"Ercan Linke übernahm im Oktober 2022 die Trainerposition auf der Emst. Zum damaligen Zeitpunkt stand die 1. Mannschaft auf einem Abstiegsplatz und war in einem bedenklichen Zustand.
Mit seiner mitnehmenden, empathischen und inhaltlichen Herangehensweise brachte der sympathische B-Lizenz-Inhaber Schritt für Schritt Eigenantrieb, Respekt und Biss zurück in das Team. Seine entfachten Funken sprangen über auf Mannschaft, Staff, Clubführung und Anhang. Er erarbeitete sich mit Fachwissen und Fleiß schnell eine enorme Wertschätzung bei den Spielern und im gesamten Verein. Deshalb freuen sich sehr viele Menschen rund um das ESO-Stadion über die vorzeitige Ausweitung der Zusammenarbeit.
Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt im Frühjahr 2023 ging es mit der Ersten sportlich weiter nach oben. Der Kader wurde unter der Federführung von Ercan Linke nach und nach umgestaltet. Neben sportlichen Kriterien spielten charakterliche Merkmale bei der Auswahl der Spieler eine wichtige Rolle. Schnell entwickelte sich eine veränderte Leistungskultur im Team. Die Spieler vertrauten auf die Wirkung von Training und folgten dem 35-jährigen Coach. Man sieht in den Spielen, dass die Mannschaft einen klaren Plan mit deutlichen Prinzipen verfolgt, ohne das der Individualität Grenzen gesetzt werden. Auch im Umgang mit Rückschlägen und schwierigen Situationen wirkten die Spieler zunehmend gefestigt.
Mit Ercan Linke befinden wir uns mitten auf einer wunderbare Reise. An deren Gelingen haben auch Co-Trainer Taki Maggio und Torwart-Trainer Alex Schmale einen großen Anteil. Unser Trainer-Team harmoniert auf allen Ebenen. Sie machen unsere Spieler mit ihrer engagierten, akribischen und fachlichen Herangehensweise besser. Unter ihrer Führung ist eine Mannschaft gewachsen, die dominanten, aktiven und attraktiven Fußball spielt. Entsprechend wird die Vereinsführung kurzfristig die Gespräche mit den Takki Maggio und Alex Schmale führen. Großer Wunsch der Verantwortlichen ist es, dass das aktuelle Trainer-Trio über die aktuelle Saison hinaus die Zukunft gestaltet..
Die frühzeitige Verlängerung von Ercan Linke soll auch ein Signal für die aktuellen Spieler sein. Nachdem sich im Verlauf der letzten drei Jahre eine erfolgreiche und homogene Mannschaft mit außergewöhnlichem Teamgeist entwickelt hat, wollen die Verantwortlichen den eingeschlagenen Weg mit den beteiligten Akteuren nachhaltig weitergehen.
Für einen Dorfverein mit kleinem Budget sind Identität, Kontinuität und Zusammenhalt wichtige Parameter. Die Mannschaft soll in der Gegenwart und in naher Zukunft weiter wachsen. In der Winterpause wollen Vereinsführung und Trainer in den Gesprächen mit den Spielern die Weichen für weitere Erfolgsstorys stellen."