Borussia Dortmund in Siegen: Rekordkulisse und neun Tore

Siegen. Die Sportfreunde Siegen trennen sich am Mittwochabend vor der Rekordkulisse von 18.400 Zuschauern im Testspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:8 (1:6). Den Ehrentreffer des West-Regionalligisten erzielte Josue Santo zum zwischenzeitlichen 1:6 kurz vor der Pause. Im ersten BVB-Test der neuen Saison tat sich im Leimbachstadion besonders „Aushilfs-Mittelstürmer“ Julian Brandt hervor, der zwei Treffer in Durchgang eins selbst erzielte und zwei weitere vorbereitete. In Hälfte zwei präsentierte sich der Champions-League-Teilnehmer, der in der Halbzeit komplett durchwechselte, nicht mehr so zwingend. – Tore: 0:1 Elias Benkara (13.), 0:2 Yan Couto (15.), 0:3 Marcel Sabitzer (25.), 0:4 Karim Adeyemi (27.), 0:5 Julian Brandt (35.), 0:6 Julian Brandt (36.), 1:6 Josue Santo (42.), 1:7 Maximilian Beier (66.), 1:8 Ayman Azhil (71.).