Borussia Dortmund II lässt harmlosen Gästen aus Velbert keine Chance

Regionalliga West: Borussia Dortmund II empfängt am 12. Spieltag der Regionalliga West die SSVg Velbert 02. Der immer noch sieglose Aufsteiger aus Velbert hat dabei nicht den Hauch einer Chance und verliert verdient mit 0:5.

So wird das nichts mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga West. Bereits von Anfang an dominierten die Dortmunder das Spiel und zeigten der SSVg aus Velbert früh die Grenzen auf. Bereits nach zwölf Minuten war Abwehrspieler Almugera Kabar zur Stelle, als er nach einer Ecke von Danylo Krevsun am zweiten Pfosten einköpfte. Danach erhöhte Dortmund nochmal weiter den Druck. Vor allem das starke Mittelfeldpressing des Heimteams machte den Gästen immer wieder zu schaffen. So auch in der 18. Minute als Danylo Krevsun einen Ball im Mittelfeld eroberte und direkt, zentral durch die Schnittstelle zu Michael Eberwein durchsteckte. Dieser musste den Ball im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Velberter Torwart dann nur noch zu Jordi Paulina querlegen. Velbert hatte bis dahin erst ein einziges Mal auf das Tor der Dortmunder geschossen. Nach dem zweiten Treffer gewannen die Dortmunder noch mehr an Sicherheit und drückten fortan auf das 3:0. Nach einem schön herausgespielten Angriff über die rechte Außenbahn erzielte Jordi Paulina mit seinem Doppelpack das längst überfällige 3:0 (38.). Dortmunds Kapitän Tony Reitz hatte den schnellen Außenspieler Babis Drakas zuvor gut in Szene gesetzt. Seine Flanke von der rechten Seite fand in der Mitte dann den reinrutschenden Paulina.

Zwei Verletzungsbedingte Wechsel auf beiden Seiten

Kurz vor der Halbzeit mussten beide Teams in einem insgesamt sehr fairen Spiel dann jeweils verletzungsbedingt wechseln. Gladbachs Kapitän Reitz blieb in der 39. Minute nach einem Zweikampf mit Velberts Arlind Mimini liegen und konnte nicht weiterspielen. Ebenso Velberts Torjäger Leon Jonah Leppert verletzte sich bei einem Zweikampf in der eigenen Hälfte wohl schwer. Dieser hatte zwei Minuten zuvor noch die beste Velberter Chance auf dem Fuß (42.). Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einem ebenso tollen Steckpass lief der 22-Jährige aus halblinker Position allein auf das Dortmunder Tor zu. Sein Abschluss mit Links stellte für den Dortmunder Schlussmann Silas Ostrzinski allerdings kein Problem dar.

Keine Reaktion der Velberter nach der Halbzeit

In der zweiten Hälfte ging es ebenfalls nur in eine Richtung. Die Dortmunder kontrollierten das Spiel, ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen und setzten mit hohen Ballgewinnen immer wieder Akzente nach vorne. In der 61. Minute spielte Innenverteidiger Ben Hüning einen präzisen Pass zwischen die Abwehr- und Mittelfeldkette der Gäste. Der für den verletzten Reitz eingewechselte Nick Cherny nahm sich aus rund 25 Metern ein Herz und versenkte den strammen Schuss im linken unteren Eck. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann der Vorlagengeber zum 4:0. Nach einer Ecke von der linken Seite kam Hüning am zweiten Pfosten völlig frei zum Kopfball und nickte aus kurzer Distanz ein. Anschließend fuhr Dortmund einen Gang runter und verwaltete das Spiel. Ohne eine Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter Felix May die einseitige Partie nach 90 Minuten ab.

Die SSVg Velbert steht damit nach zwölf Spieltagen immer noch sieglos am Tabellenende. Die Zweitvertretung der Dortmunder dagegen klopft mit diesem eindrucksvollen Heimsieg wieder an den oberen Plätzen an.

Borussia Dortmund II – SSVg Velbert 5:0

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning (72. Jonas Feddersen), Filippo Mané, Almugera Kabar, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz (40. Nick Cherny), Jordi Paulina (72. Bennedikt Wüstenhagen), Babis Drakas (63. Ousmane Diallo), Arne Wessels (63. Joseph Boyamba) - Co-Trainer: Marcel Schmelzer - Trainer: Daniel Rios - Co-Trainer: Jan-Frederik Luig - Co-Trainer: Mathias Schiele

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes (88. Kilian-Joel Wagenaar), Ismail Remmo (46. Haruto Idoguchi), David Glavas, Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (57. Timo Mehlich), Robin Hilger (81. Baran Seker), Leon Jonah Lepper (46. Beyhan Ametov) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Schiedsrichter: Felix May (Solingen)

Tore: 1:0 Almugera Kabar (12.), 2:0 Jordi Paulina (18.), 3:0 Jordi Paulina (36.), 4:0 Nick Cherny (61.), 5:0 Ben Hüning (65.)