Borussia: Doppel-Comeback in U23 – Telalovic trifft weiter Regionalliga West: Im Duell mit Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert setzte sich die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 4:2 durch.

Walde hatte aufgrund einer Meniskusverletzung in der ersten Saisonhälfte nur ein Spiel für die U19 absolvieren können, Doucouré hatte sich nach sechs Einsätzen für die U23 im September eine Kapselverletzung im Knie zugezogen. Für Walde, der kürzlich einen Profivertrag unterschreiben durfte, geht es nun darum, schnellstmöglich wieder viel Spielpraxis zu bekommen. Bei Doucouré geht es weiterhin darum, dass sein Körper den Belastungen des Leistungssports standhält, zu oft in den vergangenen sechseinhalb Jahren war das nicht der Fall.

24 Spieler standen ihm gegen Velbert am Samstag zur Verfügung. Für zwei Spieler bot sich die Gelegenheit, nach langen Verletzungen ihr Comeback zu feiern: Simon Walde gehörte als Rechtsverteidiger zur Startelf, Mamadou Doucouré begann in der Innenverteidigung. Planmäßig wurden beide bereits Mitte der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Beim 0:1 der Profis gegen den FC St. Pauli durften Oscar Fraulo, Conor Noß, Torben Müsel und Semir Telalovic nicht mitwirken, dafür stand das Quartett im ersten U23-Testspiel des Jahres gegen die SSVg Velbert in der Startelf. Alle bekamen 59 Minuten Spielpraxis. Und Telalovic, der sich in den vergangenen Wochen erstmals durchgehend im Training bei den Profis zeigen durfte, bewies mit zwei Treffern, dass sich Borussia auch 2023 auf ihn verlassen kann. Die eingewechselten Mika Schroers und Cagatay Kader erzielten die weiteren Treffer für das Team von Trainer Eugen Polanski, das aus einem 1:1 zur Halbzeit am Ende ein 4:2 machte. „Das Niveau war gut. Obwohl uns der Gegner das Spiel nicht leicht gemacht hat, war es eine ordentliche Leistung von uns“, sagte der Trainer.

Vorbereitung nach Plan

In Kaan Kurt und Steffen Meuer kamen in Velbert zwei Feldspieler nicht zum Einsatz, ansonsten wechselte Polanski munter durch. Mit den ersten Trainingseindrücken hatte sich Polanski bereits vor dem Velbert-Spiel zufrieden gezeigt. „Die Jungs haben sich in der Winterpause gut erholt und gleichzeitig an der Basis gearbeitet. Die Daten stimmen alle. Deshalb sind wir schon jetzt wieder auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Polanski.

Vor dem Regionalliga-Start stehen noch drei weitere Tests an: Gegner am Samstag (14 Uhr) ist die Reserve des Hamburger SV, am 25. Januar geht es gegen den Oberligisten Union Nettetal. Der Test gegen Rot-Weiß Oberhausen drei Tage später ist dann die Generalprobe für das Duell bei der U23 von Fortuna Düsseldorf am 4. Februar.