Borussia-Derby um die Tabellenspitze zwischen Gladbach und BVB

In der Hauptrunde der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A, hat der 1. FC Union Berlin im Kellerduell gegen den VfL Bochum die Chance, wieder an das Quartett an der Spitze heranzurücken und damit ein Weiterkommen zu ermöglichen. Borussia Mönchengladbach könnte mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund sogar an die Tabellenspitze springen.