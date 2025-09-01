 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: SV Empor Schenkenberg

Borussia Brandenburg mit Last-Minute-Sieg, Blau-Gelb Falkensee top

Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 2. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

Der 2. Spieltag der Landesklasse West bot packende Spiele, spektakuläre Tore und klare Signale an die Konkurrenz. Besonders Falkensee, Nauen und der Aufsteiger aus Pankow setzten mit überzeugenden Auftritten ein Ausrufezeichen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 30.08.2025, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
3
4
Abpfiff

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Brieselang. Dorinel Wittstock traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung, und Jonas Buchholz legte nur eine Minute später nach. Doch Borussia Brandenburg kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Marko Radon verkürzte in der 25. Minute, und Lucas Witschel drehte mit Treffern in der 38. und 47. Minute die Partie. Als Timm-Maximilian Hytrek in der 89. Minute den Ausgleich erzielte, schien die Punkteteilung sicher. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Dominik Bittner mit seinem Tor für einen umjubelten 4:3-Auswärtssieg.

---

Sa., 30.08.2025, 13:00 Uhr
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
4
0
Abpfiff

Der Pritzwalker FHV zeigte eine dominante Vorstellung gegen die zweite Mannschaft vom SV Babelsberg 03. Paul Telschow brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Jan Wesoli in der 68. Minute war der Widerstand gebrochen. Telschow erhöhte in der 75. Minute auf 3:0, ehe Hannes Dura nur vier Minuten später den Endstand zum 4:0 perfekt machte.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
3
0
Abpfiff

Wittenberge/Breese legte im Heimspiel einen Blitzstart hin. Christoph Nitsche traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Lange hielten die Gäste vom FSV Babelsberg 74 das Spiel offen, ehe Mika Michael Dieckhoff in der 87. Minute und Marvin Michitsch in der Nachspielzeit die Partie mit zwei späten Treffern entschieden.

---

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
2
0
Abpfiff

Das Spiel zwischen Nauen und Perleberg bot Dramatik pur. Trotz einer Roten Karte für Luca Lamatsch in der 26. Minute ließ sich Nauen nicht aus dem Konzept bringen. Christian Czeponik brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung und legte acht Minuten später nach. Auch Perleberg schwächte sich, als Lukas Scharpenberg in der 67. Minute ebenfalls Rot sah. Nauen bleibt damit weiter ohne Punktverlust.

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
6
0
Abpfiff

Falkensee ließ dem FK Hansa Wittstock keine Chance. Mirco Viehbak eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, Jan Kibbieß legte sechs Minuten später nach. Noch vor der Pause traf erneut Viehbak zum 3:0. Im zweiten Durchgang schraubten Kai Lossack (80.), Jan Kibbieß per Foulelfmeter (85.) und Anthony Kieper (88.) das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe und sicherten Falkensee die Tabellenführung.

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
1
1
Abpfiff

Golm erwischte gegen Saarmund den besseren Start, als Matti Wenzel in der 26. Minute per Eigentor die Führung für die Gastgeber besorgte. Saarmund gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 78. Minute durch Marc Martini zum Ausgleich.

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
0
2
Abpfiff

Premnitz musste sich dem Aufsteiger aus Pankow geschlagen geben. Ein Eigentor von Louis Malte Pollak in der 15. Minute brachte die Gäste früh auf Kurs. In einer hektischen Schlussphase traf Ole Essel in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:0 und machte den zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt.

---

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
1
0
Abpfiff

Schenkenberg feierte vor 89 Zuschauern einen knappen Heimsieg gegen Michendorf. Martin Rebesky sorgte in der 19. Minute mit seinem Treffer für die frühe Führung, die die Gastgeber trotz aller Bemühungen der Gäste bis zum Abpfiff bewahrten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 01.9.2025, 08:30 Uhr
redAutor