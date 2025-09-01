Borussia Brandenburg mit Last-Minute-Sieg, Blau-Gelb Falkensee top

Der 2. Spieltag der Landesklasse West bot packende Spiele, spektakuläre Tore und klare Signale an die Konkurrenz. Besonders Falkensee, Nauen und der Aufsteiger aus Pankow setzten mit überzeugenden Auftritten ein Ausrufezeichen.

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Brieselang. Dorinel Wittstock traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung, und Jonas Buchholz legte nur eine Minute später nach. Doch Borussia Brandenburg kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Marko Radon verkürzte in der 25. Minute, und Lucas Witschel drehte mit Treffern in der 38. und 47. Minute die Partie. Als Timm-Maximilian Hytrek in der 89. Minute den Ausgleich erzielte, schien die Punkteteilung sicher. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Dominik Bittner mit seinem Tor für einen umjubelten 4:3-Auswärtssieg. ---

Der Pritzwalker FHV zeigte eine dominante Vorstellung gegen die zweite Mannschaft vom SV Babelsberg 03. Paul Telschow brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Jan Wesoli in der 68. Minute war der Widerstand gebrochen. Telschow erhöhte in der 75. Minute auf 3:0, ehe Hannes Dura nur vier Minuten später den Endstand zum 4:0 perfekt machte. ---

Wittenberge/Breese legte im Heimspiel einen Blitzstart hin. Christoph Nitsche traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Lange hielten die Gäste vom FSV Babelsberg 74 das Spiel offen, ehe Mika Michael Dieckhoff in der 87. Minute und Marvin Michitsch in der Nachspielzeit die Partie mit zwei späten Treffern entschieden. ---

Das Spiel zwischen Nauen und Perleberg bot Dramatik pur. Trotz einer Roten Karte für Luca Lamatsch in der 26. Minute ließ sich Nauen nicht aus dem Konzept bringen. Christian Czeponik brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung und legte acht Minuten später nach. Auch Perleberg schwächte sich, als Lukas Scharpenberg in der 67. Minute ebenfalls Rot sah. Nauen bleibt damit weiter ohne Punktverlust. ---

Falkensee ließ dem FK Hansa Wittstock keine Chance. Mirco Viehbak eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, Jan Kibbieß legte sechs Minuten später nach. Noch vor der Pause traf erneut Viehbak zum 3:0. Im zweiten Durchgang schraubten Kai Lossack (80.), Jan Kibbieß per Foulelfmeter (85.) und Anthony Kieper (88.) das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe und sicherten Falkensee die Tabellenführung. ---

Golm erwischte gegen Saarmund den besseren Start, als Matti Wenzel in der 26. Minute per Eigentor die Führung für die Gastgeber besorgte. Saarmund gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 78. Minute durch Marc Martini zum Ausgleich. ---

Premnitz musste sich dem Aufsteiger aus Pankow geschlagen geben. Ein Eigentor von Louis Malte Pollak in der 15. Minute brachte die Gäste früh auf Kurs. In einer hektischen Schlussphase traf Ole Essel in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:0 und machte den zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt. ---