Borussia beim SV Glehn: Ein 14:2 als Saison-Schlusspunkt

Am 10. Juli des vergangenen Jahres starteten die Borussen mit dem ersten Mannschaftstraining am Borussia-Park in die Saison 2024/25 – am Montagabend ging die Saison nun zehneinhalb Monate später für sie zu Ende. Neun Tage nach dem letzten Bundesligaspiel bestritten Gladbachs Profis ihr drittes und letztes Freundschaftsspiel während ihrer gut einwöchigen Saisonverlängerung und besiegten den A-Ligisten SV Glehn 14:2 (10:0).