Borussia begeistert 3000 Fans bei Viktoria Anrath Selfies, Autogramme und ein Ehrentreffer in der Schlussminute – Anrath erlebte einen unvergesslichen Fußballabend. Am Ende siegte der Bundesligist 14:1. von Marvin Wibbeke · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der Besuch der Borussen mit Kapitän Tim Kleindienst war ein Highlight für ganz Anrath. – Foto: Sascha Köppen

Das ganze Dorf war auf den Beinen. So scheint es jedenfalls. Am Freitagabend war Bundesligist Borussia Mönchengladbach im beschaulichen Anrath zu Gast. Das Ergebnis war für die 3000 anwesenden Zuschauer eher zweitrangig. Am Ende siegte Borussia erwartungs- und standesgemäß gegen Viktoria Anrath mit 14:1 (5:0). Für die Fans aus der Region war es eine willkommene Möglichkeit, ihren Idolen einmal ganz nah zu kommen, deutlich näher, als es im Borussia Park in Mönchengladbach möglich ist.

Dass es für den ganzen Ort ein besonderes Spiel war und vieles anders war als sonst, wurde etwa eine Stunde vor Anpfiff deutlich. Hunderte Menschen standen an der Neersener Straße, von der aus der Zugang in Richtung Donkkampfbahn möglich ist. Um 17 Uhr mussten aber alle an der Straße warten, da in diesem Augenblick der Mannschaftsbus der Gladbacher vorfuhr. Und der hatte Vorrang. Erst als der Bus auf dem Stadiongelände war, konnten sich die Fans wieder in Bewegung setzen. Nur fünf Wochen für die Organisation Die Bedeutung des Spiels für die Viktoria war überall spürbar. „Wir hatten fünf Wochen Zeit zwischen Zusage und Austragung. Das in der kurzen Zeit zu organisieren, war sehr anspruchsvoll“, betonte Geschäftsführer Fabian Ix. Er freute sich vor allem über die tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer, die schnell signalisiert hatten, mit anpacken zu wollen. „So war es für uns als Verein einfach der Wahnsinn“, sagte Ix weiter.