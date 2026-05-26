Borussia begeistert 3000 Fans bei Viktoria Anrath

Das ganze Dorf war auf den Beinen. So scheint es jedenfalls. Am Freitagabend war Bundesligist Borussia Mönchengladbach im beschaulichen Anrath zu Gast. Das Ergebnis war für die 3000 anwesenden Zuschauer eher zweitrangig. Am Ende siegte Borussia erwartungs- und standesgemäß gegen Viktoria Anrath mit 14:1 (5:0). Für die Fans aus der Region war es eine willkommene Möglichkeit, ihren Idolen einmal ganz nah zu kommen, deutlich näher, als es im Borussia Park in Mönchengladbach möglich ist.
Dass es für den ganzen Ort ein besonderes Spiel war und vieles anders war als sonst, wurde etwa eine Stunde vor Anpfiff deutlich. Hunderte Menschen standen an der Neersener Straße, von der aus der Zugang in Richtung Donkkampfbahn möglich ist. Um 17 Uhr mussten aber alle an der Straße warten, da in diesem Augenblick der Mannschaftsbus der Gladbacher vorfuhr. Und der hatte Vorrang. Erst als der Bus auf dem Stadiongelände war, konnten sich die Fans wieder in Bewegung setzen.
Die Bedeutung des Spiels für die Viktoria war überall spürbar. „Wir hatten fünf Wochen Zeit zwischen Zusage und Austragung. Das in der kurzen Zeit zu organisieren, war sehr anspruchsvoll“, betonte Geschäftsführer Fabian Ix. Er freute sich vor allem über die tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer, die schnell signalisiert hatten, mit anpacken zu wollen. „So war es für uns als Verein einfach der Wahnsinn“, sagte Ix weiter.
„Wir sind stolz auf unsere gezeigte Leistung“, betonte Trainer Daniel Steinmetz, der das Team gemeinsam mit Sven Schmitz coacht. Es sei sehr beeindruckend gewesen, zu sehen, welche enorme Qualität die Borussia auf den Platz gebracht hat, ergänzte Steinmetz. Neben dem Spiel war auch das sonnige Wetter der guten Stimmung zuträglich, sodass die 3000 Zuschauer einen schönen Abend verleben konnten.
Ein ganz besonderes Highlight war da natürlich der Ehrentreffer der Anrather durch Julius Weinhold in der Schlussminute. Zuvor hatten die Fans jeden Ballgewinn und jeden Befreiungsschlag gefeiert. Als Tim Hildebrandt, der zu Beginn des Spiels im Tor stand, einen Distanzschuss festhielt, brandete Jubel auf.
Zur Pause wechselte Eugen Polanski, Trainer der Borussia, munter durch. So standen die Spieler, die in der ersten Halbzeit für den 5:0-Pausenstand gesorgt hatten, nach dem Seitenwechsel für Selfies und Autogramme bereit. Die Anrather mussten nach der Pause dem couragierten Auftritt Tribut zollen, die Borussia war noch überlegener und legte in der zweiten Halbzeit neun Tore nach.
Für die Viktoria dennoch ein toller Abend. „Von diesem Tag wird in Anrath und Willich noch lange erzählt“, ist sich Fabian Ix sicher.